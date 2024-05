Organitzen una passejada per descobrir la Memòria democràtica al barri de Sant Salvador

La Comunalitat Urbana de Tarragona organitza, el proper dissabte 25 de maig, la 2a Passejada per la Memòria, en aquest cas al barri de Sant Salvador. Aquesta activitat està coordinada per la cooperativa L’Escamot i el periodista Enric Garcia Jardí, i té com a objectiu posar en valor la història, la memòria democràtica i la lluita veïnal del barri.

La passejada s'iniciarà a les 10:30 hores a la plaça de l’Església, on es farà una introducció sobre els orígens històrics del barri. A continuació, el recorregut inclourà diverses parades temàtiques per conèixer personatges, anècdotes i aspectes rellevants de la història del barri.

Les dues primeres parades estaran centrades en la memòria democràtica, abordant les figures d’algunes veïnes i esdeveniments clau de la lluita antifranquista i la història del periodisme local. Les dues darreres parades destacaran les lluites per aconseguir tenir equipaments públics essencials, ja sigui educatius, sanitaris o comunitaris, així com la importància del moviment associatiu en aquests processos.

Aquesta activitat forma part del pla de treball de la Comunalitat Urbana de Tarragona i dona continuïtat a anteriors activitats dins de l'Eix sobre el Dret a la Ciutat, com la Pedalada per la Memòria pels barris de Ponent i la Passejada per les Hortes de Tarragona. Es tracta d’una nova oportunitat per conèixer i valorar com l’autoorganització ciutadana és condició necessària per aconseguir la transformació i la millora del nostre entorn.

L'activitat tindrà lloc el proper dissabte 25 de maig, de 10:30h a 12:30h i està oberta a tota la ciutadania. La participació és gratuïta i no cal inscripció prèvia.

Et pot interessar: