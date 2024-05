El Vendrell ja ho té tot a punt per la 80a Festa de la Bicicleta

Els diners recaptats seran per la Lliga Contra el Càncer.Ajuntament Vendrell

Avui dimecres s’ha presentat la 80a Festa de la Bicicleta del Vendrell, que tindrà lloc diumenge 26 de maig i a la qual s’hi ha inscrit una desena de grups. El conductor de l’acte serà l’actor, director, animador i speaker Robert Gobern.

A les 10 h, a l’avinguda del Camp d’Esports, es farà la concentració per iniciar la sortida a les 11 h. En arribar a la plaça Nova, es farà la benedicció de bicicletes i carrosses i hi haurà l’actuació de la companyia Pentina el Gat amb l’espectacle La Harpo’s Band Surf al Carrer!.

A continuació, a la Rambla, hi haurà l’arribada dels participants i, a les 12:30 h, es farà la mateixa actuació que a la plaça Nova. A les 13 h es farà l’entrega de premis, els sortejos i l’entrega de diners solidaris.

Aquest any, l’entitat beneficiària de la iniciativa solidària Pedalem junts per la mateixa causa serà la Lliga Contra el Càncer. Durant el matí es podran comprar butlletes per 1 euro que donaran dret a la participació en diferents sortejos.

El regidor de Festes, Christian Soriano, ha aprofitat la presentació de la Festa de la Bicicleta del Vendrell per anunciar que «després de 80 edicions ja toca pensar en un canvi de format i, en aquest sentit, en els propers mesos es començarà a treballar per modernitzar-la i adaptar-la als nous temps».

