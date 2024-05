Desmantellen una mega plantació de marihuana amb més de 1000 plantes a Tarragona

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir ahir a Tarragona, dos homes, de 37 i 38 anys, com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

El cas es va obrir a principis del mes de maig arran d’unes informacions vinculades a l’activitat del Polígon Francolí de Tarragona que apuntaven que en una nau hi havia una plantació interior de marihuana.

Gestions d’investigació van permetre comprovar que l’immoble presentava un consum diari desmesurat d’electricitat que equivalia a 115 cases unifamiliars.

Per tot això, els agents de la Unitat d’Investigació van motivar la sol·licitud de la corresponent autorització judicial d’entrada i perquisició per ahir dimarts.

En l’operatiu policial van participar efectius d’investigació, seguretat ciutadana i ordre públic.

L’entrada i perquisició es va saldar amb la detenció de dos homes, responsables de la plantació, així com el desmantellament d’un miler de plantes i la intervenció d’aparells, estris i elements necessaris per poder iniciar una producció continuada de diverses collites anuals.

La plantació ocupava dues estances de la nau amb una superfície d’uns 600 metres quadrats. El sistema de llums i aires condicionats estava ajustat de manera que la producció de droga fos al més eficient possible per arribar al màxim de collites l’any.

Un cop finalitzat el dispositiu, l‘empresa subministradora d’electricitat va verificar la manipulació de la xarxa de distribució on hi havia enllaçada una escomesa per a la defraudació de fluid elèctric. Davant del risc d’incendi que això suposava, els operaris de la companyia van desconnectar i desmuntar la instal·lació.

Els detinguts passaran en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.

Et pot interessar: