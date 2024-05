Intercepten un vehicle al Vendrell que transportava 22 kg de marihuana en bosses

Efectius de la Guàrdia Civil van detectar en un dispositiu de control en una de les sortides de l’AP-7 un parell de vehicles amb matrícula italiana que els van resultar sospitosos.

Després de demanar que s'aturessin, el primer vehicle va realitzar una forta frenada amb intenció d’evitar el control, rebent l’impacte del segon vehicle que circulava molt a prop. El conductor del primer vehicle va aconseguir fugir a peu, deixant el vehicle accidentat enmig de la via. Per la seva part, el segon vehicle va emprendre la fugida a gran velocitat per la C-32 sense que pogués ser aturat.

En aquell moment, la Guàrdia Civil juntament amb Mossos d’Esquadra i Policia Local del Vendrell van iniciar la recerca sense que de moment hagin estat localitzats.

Durant el registre del vehicle abandonat, es van intervenir 9 bosses de plàstic de grans dimensions amb marihuana i diversos assecadors de cabdells de marihuana.

Tant la substància intervinguda com el vehicle interceptat, van ser traslladats a dependències de la Comandància a Tarragona on, després d’efectuar la pesada de les substàncies intervingudes, es va comprovar que transportaven 22,200 kg de cabdells de marihuana.

La droga interceptada té un valor al mercat espanyol de prop de 41.400 euros, encara que aquest valor augmenta en països europeus en els quals es presumeix que anava dirigida la substància, podent fins i tot duplicar o triplicar el seu valor segons el destí final de la marihuana.

Tot lo interceptat ha quedat a disposició del Jutjat en funcions de Guardia dels d’El Vendrell, on entregaran les diligències policials instruïdes una vegada es finalitzin, ja que es continua la recerca tant del vehicle fugit com del conductor del turisme intervingut.

