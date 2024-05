El Port de Tarragona celebra unes Jornades de Seguretat i Gestió d’Emergències

Els dies 30 i 31 de maig, el Port de Tarragona organitza a tercera edició de les Jornades de Seguretat i Gestió d’Emergències en l’àmbit portuari. Aquest esdeveniment, que ja s'ha consolidat com una cita ineludible per als professionals del sector, reuneix persones expertes en seguretat portuària, gestió d'emergències i protecció civil.

Les jornades tenen com a objectiu principal millorar la coordinació i l'eficàcia en la resposta a situacions d'emergència dins de l'entorn portuari. Les persones que hi assisteixin podran participar d’una desena de conferències i 3 taules rodones, on es debatran i s'analitzaran les últimes novetats i tecnologies en matèria de seguretat i emergències. A més, es comptarà amb la presència de ponents de reconegut prestigi nacional i internacional, que compartiran les seves experiències i coneixements amb els participants.

Es tracta d’unes jornades organitzades pel Port Tarragona en col·laboració amb Capitania Marítima, Salvament Marítim, Bombers de la Generalitat de Catalunya , Parc Químic i Magal, empresa multinacional en solucions de seguretat.

