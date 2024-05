Greus alteracions en el servei de Rodalies per una avaria: més de dues hores de retard per arribar a Tarragona

L'avaria d'un tren de Rodalies a l'estació de Passeig de Gràcia, a Barcelona, està provocant retards que superen les dues hores. L'avaria ha obligat a interrompre la circulació de trens entre l'Estació de França i Vilanova i la Geltrú, així que s'han vist afectades les línies R2, R11, R13, R15, R16 i R17, que havien de circular pel tram afectat.

Així doncs, els usuaris que viatgen des de Barcelona en sentit sud (Cunit, Segur de Calafell, Calafell, Sant Vicenç de Calders, Torredembarra, Altafulla, Tarragona, Salou, Reus, Vila-seca, Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Camarles, l'Aldea o Tortosa, entre d'altres) estan patint retards d'entre una hora i mitja i més de dues hores en el seu trajecte.

«Per una incidència en un tren a l'estació de Passeig de Gràcia, hi ha alteracions en la freqüència dels trens que circulen en aquest tram. Trens Est. França-Vilanova i la Geltrú no circulen, trens amb destinació/origen Sant Vicenç de Calders realitzen parada a totes les estacions», explica el perfil de Rodalies a X, on desenes d'usuaris s'estan queixant de la impuntualitat del servei.

