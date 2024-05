Un viatge al passat a través de la gastronomia

Estudiar la història, visitar museus, passejar pels carrers i veure els monuments més emblemàtics d’una ciutat està molt bé, però molts opinen que la millor manera de conèixer una cultura és provar la seva gastronomia.

És per això que ahir a la nit l’Amfiteatre es va convertir en l’escenari de l’espectacle gastronòmic Convivium, una mostra que va permetre als comensals descobrir els orígens de la cuina de l’antic Mediterrani i endinsar-se en la cultura gastronòmica dels romans, coneixent així els seus costums, tècniques i protocols culinaris.

Convivium és una paraula procedent del llatí, i significa banquet, que és exactament el que se’ls va presentar als assistents. Tres restaurants, una pastisseria, un forn i cinc cellers tarragonins van ser els encarregats d’oferir un menú degustació compost per 13 propostes que reinterpreten, fent ús tant de tècniques actuals com d’ancestrals, els sabors, les textures i els aromes de l’època romana.

L’experiència va arrencar amb les propostes d’El Terrat: by Quach, que van consistir en una cassoleta de mel i taronja amb api, pera i tòfona d’estiu, seguit d’una Iscia de xampinyons, i un Bonítol marinat amb colatura de gàrum i escuma de llenties. Per part del Seasons, els comensals van poder provar una Ostra arrissada del delta amb oenogarum de vi negre i Sípia en pulmentum.

«La temàtica d’aquesta edició del Tarraco Viva és ‘El Mediterrani a l’antiguitat’, i volíem que els nostres plats anessin en línia amb aquest motiu. L’ostra és un producte molt mediterrani, i també ho és la manera en la qual prepararem la sèpia, amb herbes fresques i espècies de la zona», afirma Xavi Fernàndez, xef del restaurant.

A continuació, La Xarxa Restaurant va presentar un plat de Cèrvol guisat en els seus sucs amb peres al vi i crema de porros, així com un Verat marinat en gàrum, cigrons texturats en orenga i escabetx de pastanaga. El xef nòmada Joseba Cruz, que va ser convidat a participar en la mostra d’enguany, va oferir una Pilota de senglar i porc amb salsa de carn i prunes, també una sardina fumada amb crema de llet, romaní i fonoll salvatge i flors.

Els comensals també van tenir l’oportunitat de tastar un pa artesanal, elaborat pel Forn de Nulles, i d’acabar la nit de la manera més dolça de mà de la pastisseria Velvet, amb un flam de formatge amb mel i albercocs confitats i un bunyolet de carabassa especiat. Pallarades celler, Mas Vicenç seller, Vinyes de l’Albà, Adernats Vinícola Nulles i Vinyes del Tiet Pere van ser els encarregats de posar el maridatge.

L’activitat va ser organitzada dins el marc de Tarraco Viva i anava a càrrec de l’associació Tàrraco a Taula «És molt important reivindicar aquesta antigua gastronomia que va existir a la nostra ciutat, i de quina millor manera que apropar-la a la ciutadania en un lloc tan emblemàtic com és l’Amfiteatre de Tarragona», explica Moha Quach, president de Tarraco a Taula i xef del Terrat.

«Recrear aquests plats no és senzill, ja que abans els llibres de receptes no eren tan detallats com en l’actualitat i molts ingredients, com el tomàquet o el sucre, en l’època romana no existien. Per tant, intentem reinterpretar-los d’una manera creativa, però sempre respectant els seus ingredients», afirma Quach.

«No obstant això, els orígens romans encara són molt presents en la nostra gastronomia, el que passa és que no som conscients, perquè fins ara no s’ha investigat. És per això que a Tàrraco a Taula ens hem compromès a fer aquest treball de recerca tan important», afegeix.

