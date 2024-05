Una parada no programada a Repsol provoca una important fumera i deixa impactants imatges a Tarragona

Una parada no programada en una planta de Repsol aquest dilluns a la tarda ha provocat una important fumera i ha deixat impactants imatges a la ciutat de Tarragona. De fet, diversos usuaris, sorpresos per la quantitat de fum que arriba a sortir a través de la torxa, han publicat, a través de les xarxes socials, diverses imatges de la situació a la planta.

Això sí, fonts de Repsol assegura que es tracta d'una «operació habitual» quan es produeix una parada no programada d'una planta i que aquesta fumera «no té cap afectació des d'un punt de vista mediambiental». A més, expliquen que, en una situació així, «l'única manera que hi ha de cremar els gasos que hi ha a la planta és a través de la torxa».

