L'Estela i La Muntanyeta lliuren les seves capses d'aprenentatge a les escoles de Tarragona

Les fundacions Estela i La Muntanyeta han entregat a les diferents escoles de Tarragona unes capses d’aprenentatge dissenyades pels professionals de les dues fundacions i per la cooperativa tarragonina GamLab amb la col·laboració de Messer Ibèrica. L'entrega es va fer la setmana passada a les instal·lacions de l’Escola Estela en una trobada amb representants de tots els centres educatius participants.

En el projecte hi participen les escoles: Pràctiques, La Salle Tarragona, Marcel·lí Domingo, Sant Pere i Sant Pau, Bonavista, Joan XXIII, Miracle, Saavedra i Lestonnac. Es tracta dels centres més propers a l'Estela i La Muntanyeta i, per tant, per proximitat, són les que tenen més possibilitats que els alumnes hi interactuïn.

La sessió va servir, sobretot, per explicar als representants de les escoles el funcionament de les capses d'aprenentatge i els objectius d'aquesta acció educativa, innovadora i pionera a l'Estat.

El projecte, impulsat per aquestes dues fundacions socials de la Xarxa Santa Tecla, permetrà donar a conèixer a l’alumnat i al professorat dels centres d’educació ordinària la quotidianitat de les persones amb discapacitat d’una manera original i engrescadora a través del joc i diferents experiències plantejades en un total de sis capses d'aprenentatge. Les escoles participants posaran en marxa el programa a partir del setembre quan començaran a fer-les servir a les seves aules.

Les capses d’aprenentatge, sota el nom Els poders de la Sisu, tenen com a fil conductor un personatge anomenat Sisu, creat per alumnes de sis aules de l’escola Estela. De fet, el seu nom prové del joc de paraules «sis aules». De la mà de la Sisu, es mostrarà als infants de primària la realitat de les persones amb capacitats diverses, treballant des del coneixement i l’empatia.

El projecte, impulsat per la Xarxa de Santa Tecla, compta amb la col·laboració de l’empresa Messer Ibérica. Gràcies a la implicació d’ambdues entitats, aquest material és gratuït per a totes les escoles participants.

Et pot interessar: