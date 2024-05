L'Ajuntament de Tarragona destinarà una part del romanent a la compra de sis busos híbrids

Aquest dimecres se celebrarà un plenari ordinari a l'Ajuntament de Tarragona on es portarà a aprovació un modificatiu de crèdit de 2.578.278,16 euros que es destinaran a l’adquisició de 6 autobusos híbrids. En concret, el cost d’aquests nous vehicles és d’1.800.000 euros.

També s’inclou una partida de 358.042 euros per l’aportació del 20 per cent de la subvenció al transport públic. Al modificatiu també hi figuren subvencions a diferents entitats del tercer sector, així com a entitats esportives o altres actuacions de temes de feminisme i LGTBIQ+.

