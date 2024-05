Tarragona participa en les festes de Chartreuse de Voiron. Aquest cap de setmana el Ball de Diables i el Ball de Gitanes han actuat com a colles convidades al poble francès amb motiu de la festivitat.

Aquesta commemora el dia en què un Mariscal del rei Enric IV va entregar als pares cartoixans a París un manuscrit amb la recepta per elaborar els licors Chartreause l'any 1605. Aquesta celebració té lloc cada any a Voiron, on actualment els monjos cartoixans elaboren el licor.

D'aquesta manera, les dues danses tradicionals de Tarragona han representat la ciutat durant les festes, així com un mapping projectat a l'església, que comptava amb elements simbòlics representatius de les 7 ciutats que formen part del pacte d'amistat de la Chartreause, signat l'any 2017.

Les altres ciutats que formen part del pacte són Saint Pierrre de Chartreuse, Saint Laurent Du Pont i Entre Deux Guiers i Voiron.

Et pot interessar: