L'escriptora Marta Soldado guanya el 34è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler

L'escriptora Marta Soldado s'ha emportat el 34è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler amb l'obra 'El cavall de Przewalski'. El guardó, dotat amb 21.000 euros, inclou la mussa de plata de Tarragona i la publicació del llibre amb Angle Editorial.

En aquesta categoria s'han rebut 179 obres, un 52% més que l'any passat. El jurat ho ha acordat per unanimitat, mentre que el 24è premi de Traducció ha estat per a 'La vida al Mississipí' de Mark Twain, presentat per Marc Donat i el 27è Premi de narrativa curta per al relat 'Enlairament' de Ramon Macià.

Enguany, el gruix principal de participants és de la demarcació de Barcelona, malgrat que s'ha registrat un augment destacat de participants tarragonins en el premi de narrativa curta.

Al llarg de la gala celebrada aquest vespre al Teatre Tarragona també s'ha fet entrega del premi Montserrat Abelló a la trajectòria en l'àmbit de la traducció, que ha recaigut en Anna Casassas i Figueras, una de les traductores al català més reconegudes i de més rellevància dins del panorama literari actual.

La categoria de narrativa curta per Internet Tinet ha rebut 250 treballs, un 31% més que en l'anterior convocatòria, mentre que a la categoria de Traducció Vidal Alcover s'han presentat tretze projectes. Tots dos premis estan dotats amb 1.000 i 12.000 euros respectivament, a més de la publicació de les obres amb Cossetània Edicions i Edicions 1984.

Els Premis Literaris Ciutat de Tarragona són convocats per l'Ajuntament de Tarragona, Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona.

L'espectacle de la gala d'aquest vespre l'han conduït les actrius Júlia Abelló i Farners Rubio, i s'ha complementat amb un repertori del cantautor menorquí Guiem Soldevila. L'escenografia escollida s'ha inspirat en 'El petit príncep' amb la implicació d'alumnes de joieria artística i arts aplicades al mur de l'Escola d’Art i Disseny de Tarragona.

