Resolta l'avaria que provocava retards dels trens entre Tarragona i Barcelona

L'avaria tècnica que ha afectat sis línies de Rodalies (R2 sud, R13, R14, R15, R16 i R17) aquest dissabte al matí entre les estacions de Castelldefels platja i Garraf ha quedat resolta a les 10:15 hores.

L'avís de la incidència s'ha rebut pels voltants de les 08.45 hores i ha afectat els senyals d'informació ferroviària, segons ha informat Renfe. Els trens han hagut de circular per via única en el tram afectat i paraven a totes les estacions.

«Bon dia, ara mateix a la R2Sud hi ha una incidència entre Garraf i Castelldefels - Platja, se circula per via única i es donen demores. Tècnics d'Adif treballen per solucionar-ho», responia el compte de Rodalies a diferents usuaris que preguntaven a la xarxa social X.

