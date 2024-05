Els Mossos d’Esquadra han augmentat en els últims mesos un 250 % el patrullatge per prevenir robatoris de coure, segons el director de la policia, Pere Ferrer, que ha carregat contra el ministre Óscar Puente i ha denunciat que el tram que va causar el caos a Rodalies el 12 M no tenia càmeres de seguretat.

El robatori de 120 metres de coure a l’estació de Montcada Bifurcació va provocar diumenge passat una sobretensió elèctrica que va causar diversos incendis que van danyar el sistema i van paralitzar el servei de Rodalies a Barcelona en la jornada electoral del 12-M, la qual cosa ha derivat en un enfrontament entre el Govern, que responsabilitza els Mossos, i la Generalitat, que critica la falta d’inversió en infraestructures per part de l’Estat.

En una entrevista en TV3, el director dels Mossos, Pere Ferrer, ha qualificat d’«irresponsabilitat» que el ministre de Foment, Óscar Puente, els acusi d’inacció, ja que considera que es fa «difícil d’explicar» que el 96 % dels robatoris de coure en vies ferroviàries de Catalunya es concentrin a la xarxa d’Adif i que siguin minoritaris en les de Ferrocarrils de la Generalitat.

Segons dades policials a les que ha tingut accés EFE, els Mossos han incrementat l’abril en un 251 % les hores de patrullatge preventiu contra els robatoris de coure respecte al març de l’any passat, en passar de 2.110 hores a 7.411, mentre que les detencions han pujat un 9 %, en passar de 230 entre abril de 2022 i abril de 2023 a 250 en entre abril de 2023 i abril d’aquest any.

En vista d’aquestes xifres, Ferrer ha assegurat que els Mossos «no es desentenen de res» i ha insistit que el «primer responsable» és Adif ja que, segons les dades de la Generalitat, per cada mil quilòmetres de via ferroviària a Catalunya, els trams d’Adif pateixen 184 robatoris, mentre que en els de Ferrocarrils de la Generalitat es redueixen a 29.

«El que és evident és que, en igualtat de condicions, hi ha una clara diferència entre el que és la infraestructura de Ferrocarils i la de Rodalies», ha insistit Ferrer, que ha subratllat que des de 2010 l’Estat «només ha invertit un de cada dos euros» dels que estaven previstos per millorar les infraestructures de Catalunya, la qual cosa suposa, segons els seus càlculs, que el Govern «deu» 3.600 euros a la xarxa de Rodalies.

«Per tant, devent 3.600 milions d’euros des de 2010, es fa difícil pensar que l’explicació que el robatori de coure es concentri bàsicament en la infraestructura d’Adif es degui només a una falta de patrullatge del cos, que a més no s’està produint, perquè l’hem augmentat en un 250 %», ha al·legat.

Ferrer ha reconegut que, en ser una infraestructura dispersa pel territori, es tracta d’una qüestió d’«elevadíssima complexitat», ja que «el que no es pot fer és posar un policia cada 200 metres de via 24 hores al dia».

En aquest sentit, ha revelat que els Mossos han efectuat auditories de seguretat per a grans companyies, com de telecomunicacions i d’aigua, per ajudar a establir mecanismes de prevenció contra els robatoris de coure, mitjançant la millora dels tancaments perimetrals o l’augment de les càmeres de seguretat en punts crítics.

Ferrer s’ha ofert a reunir-se amb el Ministeri de Foment per buscar solucions i els ha allargat la mà perquè els Mossos ajudin Adif a elaborar una auditoria de seguretat «perquè no tot passi per la policia».

Així mateix, ha denunciat que, malgrat tractar-se d’una zona amb un cablatge d’«altíssima rellevància per a la infraestructura ferroviària de Catalunya», la zona que va patir el robatori que va provocar el caos diumenge passat no tenia cap càmera d’Adif que la vigilés.

Per aquesta raó, ha afirmat que li sembla una «irresponsabilitat» que des del ministeri s’acusi els Mossos d’inacció.

També ha desmentit el ministre Puente en assegurar que els Mossos sí que han inspeccionat ja els punts afectats -han dut a terme tres inspeccions oculars-, i ha lamentat que encara no consta que el ministeri hagi interposat cap denúncia per aquest robatori, per la qual cosa la Policia de la Generalitat ho està investigant d’ofici.

Preguntat per si va poder ser un sabotatge, Ferrer no ha volgut aventurar escenaris sobre la investigació, encara que ha apuntat que totes les teories estan obertes: «No tenim cap element que apunti ara en un sentit o un altre».

El director dels Mossos ha explicat que les detencions per robatori de coure han augmentat aquest any un 10 % i ha confirmat que hi ha grups organitzats especialitzats en aquest tipus de robatoris, per la qual cosa han activat drons per fer patrullatge aeri durant les nits.

