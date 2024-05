Després de mesos, el riu Francolí recupera l’aigua al seu pas per Tarragona

Gràcies a les pluges primaverals, el riu Francolí ha pogut recuperar l’aigua al seu pas per Tarragona. Després de més d'un any sec, les pluges d'aquesta setmana, junt amb les d'aquest mes de maig i els passats mesos d'abril i març, han fet retornar el cabal del riu, revertint els efectes de la sequera en el tram situat sota els ponts propers al Parc Central.

Després d'una manca preocupant de precipitacions que afecta la totalitat de Catalunya, aquesta primavera ha portat diversos dies de pluja a Tarragona. De fet, aquest març s'ha situat com el més plujós de Catalunya en els últims dos anys, seguit d'un abril i maig on també s'han donat precipitacions en diverses ocasions.

La situació de sequera, considerada alarmant per molts ambientòlegs, ha causat diverses crisis ecològiques, com la mort de diverses anguiles al Riu Francolí, un fet denunciat aquest març per Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre.

Et pot interessar: