Troben una quarentena d'anguiles mortes al riu Francolí

Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre ha denunciat a través de la xarxa social X una cruel troballa que va fer aquest dilluns al riu Francolí a Tarragona. L'entitat va intentar salvar ahir la vida de diverses anguiles que estaven a punt de morir per falta d'aigua.

Els Ecologistes lamenten que, tot i salvar la vida de 20 peixos, no van poder fer per 40 exemplars d'anguila que van trobar mortes en un recorregut de 750 metres per la llera del riu, a tocar de la desembocadura. Les darreres pluges han permès que hi hagi una mica més d'aigua al riu, però no la suficient per evitar la mort d'aquesta espècie.

Ahir, Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre va convocar a la ciutadania per intentar rescatar el màxim d'exemplars possibles després de la troballa que van fer pel matí. Finalment, van aconseguir salvar 20 anguiles però lamenten la quarentena d'exemplars que van trobar morts, xifra que creuen que és superior ja que no van rastrejar tot el riu.

Des de l'entitat lamenten que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) no actuï per evitar aquest problema al riu Francolí i critiquen que ni Ematsa i l'Ajuntament de Tarragona busquin solucions, tot i no tenir les competències. Durant el fil a la xarxa social, denuncien que van alertar als Agents Rurals i al 112 però que ningú va acudir a la zona del desastre mediambiental.

Aquests dimarts els voluntaris de l'entitat tornaran al riu Francolí per intentar salvar els exemplars d'anguila i d'altres peixos que hi puguin trobar.