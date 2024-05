Arrenca la temporada de platges a Tarragona

Aquest dissabte, la Creu Roja de Tarragona inicia el servei de vigilància i socorrisme a la platja de l’Arrabassada, on hi seran presents de 10 a 19 h els caps de setmana i festius fins al dia 15 de juny.

Un cop finalitzi aquest període, el servei es durà a terme a les vuit platges de la ciutat cada dia. Aquest estiu, el servei de socorrisme a les platges de Tarragona es mantindrà fins a les 20 hores.

L’ampliació horària es va aplicar l’agost passat després de diverses morts per ofegament a la costa de la ciutat. En Comú Podem va proposar al consistori la mesura, que el govern municipal va impulsar fins al setembre, quan va acabar el servei.

Distribució idèntica

Per a poder dur a terme el servei amb garanties, Creu Roja ha ampliat la plantilla de socorristes a la ciutat. Per tant, si l'any passat comptaven amb 45 professionals, enguany disposen de 53.

Tot i això, la distribució a les platges serà la mateixa que fins ara, però els socorristes estaran en contacte amb la Guàrdia Urbana o la Policia Portuària en cas de detectar una zona problemàtica.

També tindran en especial vigilància l’espai proper al Fortí de la Reina, ja que és un «punt calent» on resulta «difícil tenir un seguiment del mar». Un altre punt de treball específic pels socorristes seran els turistes estrangers, ja que de vegades no entenen la legislació i el funcionament de les banderes.

Megafonia en més llengües

En aquest sentit, Creu Roja i Protecció Civil estan treballant per a poder enviar els missatges per megafonia a les platges en més llengües, ja que els turistes de Tarragona cada cop són d'origen més divers.

Onze morts a la Costa Daurada el passat estiu

La Costa Daurada va patir un estiu negre l’any passat amb la mort d’onze persones per ofegament a les platges. Tres d’aquestes tragèdies es van produir a la platja del Miracle de Tarragona, que es va convertir en un punt preocupant per a les autoritats. De fet, el passat març dos homes van morir ofegats a la zona propera al Fortí de la Reina.

El balanç a la zona és de cinc morts en vuit mesos. Més enllà, el passat estiu també van morir set persones ofegades a la Costa Brava; sis a Barcelona i una a les Terres de l’Ebre. Pel que fa al sexe, 17 han estat homes i només 8 han estat dones. De les persones que van perdre la vida a les platges catalanes, dotze tenien més de 70 anys; cinc entre 50 i 70 anys; set entre 20 i 50; i un era menor d’edat. No es registraven unes dades així a Catalunya des de l’estiu del 2019.