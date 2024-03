Viñuales lamenta les víctimes mortals al Miracle i recorda que és una zona amb corrents perilloses

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat les morts per ofegament d'un adolescent i un turista alemany de 32 anys a la Platja del Miracle i ha recordat que la zona on s'han produït els fets hi ha «corrents perilloses». «Ho tenim més que senyalitzat», ha subratllat en declaracions als mitjans de comunicació. L'alcalde ha detallat que hi ha missatges en català, castellà, anglès i àrab advertint d'aquestes corrents i que en situacions d'alerta o prealerta es fan unes 600 trucades a entitats veïnals, esportives o centres escolars informant d'aquests canvis. Segons Viñuales, el menor, resident a la ciutat, hauria comès una imprudència en llançar-se al mar.

Viñuales ha assenyalat que aquest dijous hi havia una prealerta pel mal estat de la mar i que «les recomanacions eren claríssimes». L'alcalde ha confirmat que el turista alemany s'ha llençat al mar per intentar rescatar el jove però que ambdós han acabat perdent la vida.

En declaracions als mitjans de comunicació, Viñuales ha ofert l'ajuda del consistori a l'entorn de les víctimes. «No tenim paraules d'escalf per a les famílies», ha comentat.

L'alcalde ha explicat que l'any passat un turista italià també va morir com a conseqüències de les fortes corrents de la zona, on es va ampliar l'horari dels socorristes. «El canvi de les corrents, a vegades pel fons marí, no el podem saber però en aquesta platja sí. Al final, el que no podem fer és posar tanques a totes les platges de Tarragona, que són 15,5 quilòmetres de terme municipal» , ha finalitzat.