Denuncien que l'edifici de Capitania Marítima de Tarragona fa 8 mesos que no es neteja i és insalubre

La Junta de Personal de l'Administració General de l'Estat ha denunciat que el personal que treballa a la Capitania Marítima de Tarragona està patint un «risc en matèria de salut laboral» perquè fa vuit mesos que l'edifici no es neteja.

Segons han afirmat en un comunicat, les dependències «són insalubres» i no es poden utilitzar ni els vestuaris ni les dutxes, «hi ha coloms i rosegadores morts, proliferen els insectes i s'acumula pols i brossa a les instal·lacions».

L'origen del problema és que al setembre l'administració va rescindir el contracte a l'empresa de neteja per impagaments als treballadors. Fonts de l'Estat consultades per l'ACN han reconegut la situació i han afirmat que se solucionarà les properes setmanes.

El servei de neteja estava subcontractat per una empresa privada, que va deixar a deure diverses nòmines i va donar de baixa de la Seguretat Social els empleats. Arran d'això, l'administració li va rescindir el contracte. Aleshores, va intentar subrogar el servei a una altra companyia, però aquesta no es va voler fer càrrec dels deutes acumulats i no es va solucionar el conflicte. La solució que hi ha en marxa és la d'encomanar el servei a una empresa pública.

Amb la rescissió del primer contracte, Capitania Marítima va decidir tancar el centre al públic i deixar els usuaris sense atenció presencial. Així mateix, es va permetre que els empleats teletreballessin, si bé molts han d'acabar anant a l'edifici per fer algunes tasques. Especialment els inspectors, que durant aquest temps no han pogut «utilitzar ni els vestuaris ni les dutxes del centre després de tornar de fer les inspeccions al mar per l'evident falta d'higiene als serveis», han denunciat els representants dels treballadors.

Arran de tot plegat, la delegada sindical i diversos treballadors van posar diverses denúncies a inspecció de treball, que va requerir a l'administració que arreglés la situació. Els empleats han assegurat que durant aquests vuit mesos tan sols s'han impulsat dues neteges puntuals de les instal·lacions i que són els mateixos treballadors els que han de netejar les dependències. Fonts de l'Estat, en canvi, indiquen que també s'han fet tractaments de desinsectació i desratització.

