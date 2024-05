Retencions a la T-11 per un accident amb un cotxe implicat

La carretera T-11 compta amb retencions en direcció Tarragona a causa d'un accident. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 09.13 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions fins al quilòmetre 12, a l'alçada de l'edifici del 112.

Segons Bombers, en l'accident un vehicle hauria sortit de la via per causes que es desconeixen i s'ha quedat al carril de l'esquerra. A causa de l'incident, hi ha retencions a la T-11. Alguns cotxes s'estan desviant per la rotonda de sota l'autopista AP-7 per tal de poder continuar cap a les Gavarres.

Retencions a la T-11.

Fins al lloc també s'han desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra.

