Una incidència en un tren de mercaderies provoca canvis a l'R4

Els trens de Rodalies que circulen de l'Hospitalet de Llobregat cap a Sant Vicenç de Calders estan finalitzant el seu recorregut a El Vendrell per una incidència en un tren de mercaderies de l'empresa Medway, segons han informat Adif i Renfe. D'aquesta manera, els trens es queden a una parada del final del seu recorregut.

Renfe està gestionant servei per carretera a l'espera que el tren pugui reprendre la marxa. Aquesta és a més una de les línies afectades per les incidències arran del robatori de cable de coure de diumenge passat a Montcada Bifurcació. En concret, es circula de Sant Vicenç a l'Hospitalet amb quatre trens per hora i sentit i de Manresa a l'Hospitalet de Llobregat amb dos trens per hora i sentit.

