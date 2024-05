Rebeca actuarà al festival Pride Tarragona

Tarragona celebrarà el festival Pride Tarragona el pròxim dissabte 15 de juny sota el lema l’Orgull és nostre, un esdeveniment que vol reivindicar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, que cada any se celebra el 28 de juny.

La iniciativa està organitzada per la conselleria d'Igualtat i LGTBI+ de l'Ajuntament de Tarragona, el Pride Tarragona donarà veu i espai a nombroses persones i entitats del territori; i comptarà amb una àmplia programació d'activitats gratuïtes per a tots als públics.

La plaça Corsini serà l'epicentre de l'esdeveniment, que començarà a les 10 h i s'allargarà fins a les 3 h de la matinada. Durant la jornada, la ciutadania podrà gaudir de nombroses activitats entre les quals destaquen actuacions musicals, una fira d'entitats, drag shows, una marxa reivindicativa que recorrerà gran part de la Rambla Nova i una lectura del manifest social i pregó comunitari.

«El festival Pride Tarragona és un esdeveniment de ciutat que serà una realitat gràcies a l’aliança de multitud d’entitats i institucions del territori. Serà una gran festa en la qual Tarragona evidenciarà que és una ciutat orgullosament diversa», ha manifestat l'alcalde Tarragona, Rubén Viñuales. I ha afegit que «ningú hauria de ser discriminat per motius d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Cal promoure i garantir la igualtat real i efectiva».

«Animem a tota la ciutadania a participar en aquesta reivindicació festiva i festa reivindicativa», ha manifestat per la seva banda la consellera d'Igualtat i LGTBI+, Cecilia Mangini, qui ha subratllat la importància de «continuar lluitant contra tota mena de discriminacions i treballar per generar una societat més justa i igualitària».

Les drags locals Zafiro i Lady Savannah, que també han participat en la presentació d'aquest dijous, seran les dinamitzadores del festival Pride Tarragona. En el transcurs de l'esdeveniment i a la plaça Corsini s'instal·larà el Punt Lila i Arc Iris de prevenció i atenció vers les conductes sexistes, així com el servei d'atenció i cangur gratuït del programa Temps x Cures de la conselleria d'Igualtat.

Les drags locals Zafiro i Lady Savannah.Joan Carles Borrachero

Programació

El festival Pride Tarragona oferirà tota mena d’activitats gratuïtes i pensades per als tarragonins i tarragonines, i també per tots els visitants que acollirà la ciutat. La jornada del matí se centrarà en una mostra d’entitats a la plaça Corsini i activitats i tallers per a tots els públics que finalitzarà amb el Vermut Pride Electrònic amb música pop.

A les set serà el torn de la marxa reivindicativa L’Orgull és Nostre, marxa per la visibilitat i l’orgull de la Comunitat LGTBI+ de Tarragona que recorrerà diversos trams de la Rambla Nova i finalitzarà amb la lectura del manifest social i el pregó comunitari.

A partir de les 23 h començarà la Gala i Concert Pride Tarragona en la qual gairebé una desena d’artistes pujaran a l’escenari de la plaça Corsini amb Rebeca com a cap de cartell. També actuarà La Prohibida, Farga, María Edilia, Friedriich Prat; i les artistes locals Zafiro, Odisea, Lady Savannah, Cecilia Melena, Oriol Maurici i Roger Font. Hi col·laboraran les comparses de carnaval Disc45, Colours Fantasy i ADC Grup Aerodance.

