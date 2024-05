Un estudi de la URV explora com impacta el canvi climàtic en les diades castelleres

La Universitat Rovira i Virgili, a través de la Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller, ha iniciat un projecte de recerca per analitzar quin impacte té el canvi climàtic sobre les diades castelleres. L’estudi busca comprendre com el canvi climàtic afecta, o pot afectar, la celebració d’aquests esdeveniments i quines mesures d’adaptació es podrien implementar per mitigar-ne els impactes negatius.

La recerca posa especial èmfasi en la necessitat d’avaluar com aquest fenomen global pot afectar les activitats culturals realitzades a l’aire lliure. Les diades castelleres, especialment les que tenen lloc durant els mesos més càlids de l’any, a les hores centrals del dia i en espais oberts, s’exposen a unes condicions meteorològiques (temperatura, humitat i insolació elevades), que poden comprometre la seguretat de les persones que hi participen i l’èxit de l’activitat.

L’estudi l’encapçala l’equip investigador format per Anna Boqué, Jon Olano i Òscar Saladié, del Departament de Geografia de la URV i membres de l’Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica (IU-RESCAT).

El projecte inclou una anàlisi sobre com ha evolucionat la temperatura en les principals diades castelleres durant les últimes quatre dècades. També s’identificaran, a partir de tallers participatius amb els integrants de diferents colles castelleres, quines són les condicions meteorològiques que més incideixen en la realització dels castells i, fruit d’aquests mateixos tallers, s’elaboraran propostes per adaptar aquesta tradició a la nova realitat climàtica.

Representants de la Colla Jove Xiquets de Tarragona amb part de l'equip investigador del Departament de Geografia, durant el taller.

Els primers resultats del projecte indiquen un augment significatiu de la temperatura durant les hores centrals del dia en dates significatives per a les diades castelleres, com ara Sant Joan a Valls, o Santa Tecla a Tarragona. Aquestes dades preliminars subratllen la importància de desenvolupar estratègies d’adaptació per assegurar la continuïtat de la tradició castellera davant els desafiaments plantejats pel canvi climàtic.

Aquest dimecres 8 de maig es va fer al local de la Colla Jove Xiquets de Tarragona el primer d’una sèrie de tallers previstos amb diferents colles. «En aquestes trobades debatem sobre les condicions meteorològiques més òptimes/adverses i també sobre les potencials mesures d’adaptació, tenint en compte la seva prioritat i viabilitat, que pot ser des d’econòmica, com tècnica o sociocultural», explica Òscar Saladié, un dels investigadors del projecte. El proper taller es farà el dia 14 de maig amb la colla dels Xiquets de Reus.

Es preveu que els resultats complets de l’estudi, estiguin disponibles a finals de tardor d’aquest any 2024. Aquesta recerca no només contribuirà a la preservació del patrimoni cultural immaterial sinó que també pot proporcionar dades valuoses per a l’adaptació d’altres activitats culturals i per a la societat en general davant el canvi climàtic.

Et pot interessar: