Liciten les obres del nou Hospital Joan XXIII de Tarragona per més de 200 milions d'euros

Surt a licitació l’execució dels treballs de les instal·lacions per la transformació global de l’Hospital Joan XXIII i l’execució de les obres per al projecte executiu per més de 200 milions d’euros. El termini d’execució del contracte és de 40 mesos amb la possibilitat d’ampliació. La data prevista de l’inici dels treballs és per al desembre de 2024.

L’objecte de contracte contempla l’execució de les instal·lacions del nou edifici hospitalari, que serà de 75.883,50 metres quadrats, on la major part es destinarà a l’hospitalització, però també s’hi ubicaran els serveis assistencials. L’edifici s’articularà a través d’un hall lineal on confluiran els accessos on s’ubicaran, a l’est, els serveis ambulatoris i, a l’oest, el CORE on es desenvoluparà l’activitat d’alta tecnologia.

L’informe de contractació contempla que l’edifici compti amb dues plantes subterrànies on es farà una connexió amb l’edifici sociosanitari Francolí a la planta menys dos i, a la menys 1 s’hi ubicarà una cuina, la bugaderia, el mortuori, la central de residus, així com un nou moll de descàrrega. La primera planta subterrània també servirà de connexió amb l’edifici C i l’edifici Francolí.

Pel que fa a la planta baixa s’hi situarà el vestíbul principal, que articularà els accessos als edificis assistencials i a l’ambulatori. També es contempla una àrea ambulatòria amb consultes i gabinets de baixa complexitat, l’àrea d’admissió a l’usuari i un espai per a diagnosi per la imatge, medicina nuclear i espais d’accés a urgències.

A la primera planta s’hi preveuen despatxos mèdics, una altra àrea ambulatòria amb consultes i gabinets de mitjana complexitat i una àrea de reserva per a futura cirurgia major i menor ambulatòria. La segona planta es destinarà a un bloc quirúrgic amb quiròfans d’alta complexitat i una àrea ambulatòria amb consultes i gabinets de mitjana complexitat. Les plantes 5,6 i 7 es destinaran a l’hospitalització i a espais de reserva mentre que la planta 9 disposarà d’un heliport i cobertura fotovoltaica.

Reforma de l’edifici C

L’informe de contractació per la transformació global de l’Hospital Joan XXIII també preveu la reforma dels 1.350,53 metres quadrats de l’edifici C que contempla la transformació de l’antic accés a urgències per incorporar espais d’atenció al pacient i de diagnosi de la imatge, així com la connexió i la reforma dels assessors. En l’àmbit urbanístic es contempla una transformació de 19.214,09 metres quadrats amb la urbanització dels accessos al nou vestíbul de l’Hospital i la rambla de vianants que va del carrer Doctor Mallafré Guasch al carrer Guillem Oliver.