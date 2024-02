El Tanatori de Tarragona ampliarà la sala de ceremònies i construirà un nou forn crematori

El Tanatori de Tarragona està immers en una reforma constructiva orientada a millorar el servei que presta als ciutadans, així com les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

Aquest equipament s’ampliarà amb un edifici annex que comunicarà amb l’actual, en el que s’instal·larà un segon forn crematori per agilitzar més el procés de les incineracions. En el nou espai disposarà d’una sala per fer cerimònies íntimes. La reforma també contempla l’habilitació d’un espai d’atenció a les famílies més gran i agradable per poder fer les tramitacions només arribar.

Les actuacions previstes es dividiran en dues fases. Aquesta reforma integral del Tanatori Municipal ja està en mans dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Tarragona, que estan avaluant el projecte. La reforma incorpora la instal·lació d’una planta fotovoltaica per autoconsum amb un pressupost de 116.061,28 euros. Les plaques solars s’instal·laran a la coberta de l’edifici. També s’ha afegit al projecte inicial millores en el sistema de climatització de tot l’edifici municipal. Aquestes dues millores (plaques solars i climatització) s’ha incorporat al projecte, ja que a l’inicial no estava previst.

En aquesta primera fase es reformarà el magatzem, les cotxeres, la sala de tanatopraxia i els vestidors. D’aquesta manera es guanyarà espai per ampliar la sala de cerimònies, que sovint queda petita.

La segona fase (que es realitzarà en paral·lel a la primera fase) consistirà en la construcció d’aquest segon edifici, on s’ubicarà el nou forn crematori. «Les famílies que volen acomiadar-se més íntimament dels seus familiars disposaran d’un espai a l’edifici on es construeix aquest segon forn crematori per poder-ho fer», explica la presidenta d’EMSERFUMT, Ivana Martínez, que afegeix que «les incineracions estan creixent i és necessari ampliar les instal·lacions». Actualment es realitzen 5 incineracions i, quan entri en funcionament el segon forn, es podran fer fins a diàries. El cost total de les obres és de 2,2 milions d’euros.

Una reforma aturada per la pandèmia

L’inici de la reforma del Tanatori Municipal estava prevista per 2019, però es va aturar quan va esclatar la pandèmia per no interferir en el funcionament d’aquest equipament municipal en un moment en què hi havia moltes persones que en feien ús.

El projecte de remodelació contempla una tercera fase, que s’executarà quan hagi acabat les obres de la primera i segona fase, que consisteix a transformar la cafeteria actual en un restaurant per donar un millor servei a les famílies i persones que vagin al tanatori municipal. Finalment, també es milloraran les sales de vetlla.