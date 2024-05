Tres estudiants de la URV guanyen el concurs d’emprenedoria iFest

L’iFest Challenge Competition és la competició que impulsa la Generalitat de Catalunya per promoure el talent dels joves i fomentar la creació de solucions als reptes de la societat des de la ciència, la tecnologia i la innovació. En aquesta sisena edició, l’equip Physics Stars, que integren tres estudiants de la URV, va imposar-se en la final que es va celebrar ahir dimarts amb la proposta d’una aplicació que a través del joc pretén despertar la passió dels adolescents i joves per la ciència i comprendre les lleis de la física.

Com a premi, Víctor Calvo Matieli, David Diestro Rubio i Juan Roset Moreno, estudiants del grau en Enginyeria Matemàtica i Física, rebran orientació experta per perfeccionar el seu projecte i desenvolupar un model de negoci sostenible. Serà al llarg d’una setmana a Barcelona i una més a Lisboa (Portugal) juntament amb els altres dos equips guanyadors de la categoria per a joves de 18 a 30 anys (de la Universitat de Lleida i del Centre de Formació Professional Monlau).

La solució que van plantejar els tres estudiants d’Enginyeria Matemàtica i Física de la Universitat Rovira i Virgili responia al repte plantejat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, que demanava solucions perquè els joves consumeixin ciència en el seu temps de lleure mitjançant l’ús de noves tecnologies i dispositius punters que la facin més atractiva. Els estudiants de la URV van respondre-hi proposant una aplicació destinada a joves en edat de cursar ESO i Batxillerat per despertar-los la passió per la física.

L’aplicació opera com un videojoc amb mode història, amb diverses missions o nivells per a cada tema en què tots ells estan relacionats entre sí per una trama. A través del joc, es promou la comprensió dels conceptes físics per comptes de la memorització de fórmules i, per tant, que els alumnes puguin aplicar-les sabent d’on provenen. A més, cada missió inclou informació sobre la història del científic o científica que hi ha darrera de cada llei física que s’aborda.

El projecte de Physics Stars no només s’adreça als estudiants, sinó també al professorat de secundària, que podria utilitzar l’aplicació com a recurs educatiu a l’aula.

L’equip d’estudiants de la URV competia en la categoria sènior (per a majors de 18 anys), en la qual s’hi van presentar 120 projectes i només nou van ser seleccionats per a la final d’ahir.

