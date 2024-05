Ja es coneix el dia que sortiran a la venda les entrades del Concurs de Castells de Tarragona

Les entrades del Concurs de Castells de Tarragona es posaran a la venda el 24 de juliol. El certamen, que reunirà les 42 millors colles, se celebrarà en tres dies, el 29 de setembre a Torredembarra, i el 5 i 6 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.

La jornada de Torredembarra serà d'accés gratuït; la del dia 5 costarà sis euros i la de diumenge en valdrà quinze a la primera graderia i dotze a la segona.

De fet, per la jornada de dissabte es posaran a la venda 5.000 entrades, ampliables a 1.000 més si s'esgoten. Diumenge està previst obrir la segona graderia de la TAP ja des del principi, amb la qual cosa hi haurà 6.000 tiquets disponibles. Aquest dilluns també s'ha presentat el cartell del concurs, obra de Ricard Martínez Teruel.

La 29a edició del Concurs de Castells reunirà les 42 principals colles del país, que obtindran el seu passi a partir de la seva classificació al Rànquing Estrella, que comptabilitza les tres millors construccions de les cinc millors diades fetes per cada formació entre l'1 de setembre del 2023 i el 31 d'agost del 2024. Així, les dotze colles punteres participaran el diumenge 6 d'octubre, les divuit següents el dissabte 5 i les darreres dotze el dia 29 de setembre a Torredembarra.

El certamen es complementarà amb la Diada Castellera Internacional, en la qual hi participaran colles de diferents països i que se celebrarà el 5 d'octubre a la plaça de la Font de Tarragona. La consellera de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos, ha afirmat que el certamen «és un dels grans esdeveniments que acull la ciutat» i que és «una aposta ferma» de la qual se senten «profundament orgullosos».

Pel que fa al disseny del cartell, Ricard Martínez Teruel ha utilitzat una fotografia de cada edició del concurs i les ha superposat. «Volia condensar la història del món casteller en una imatge però també li volia donar un sentit contemporani. Està fet amb fotografies que s'enfilen les unes sobre les altres, així que tot queda unificat», ha explicat. El concepte l'ha definit com a «arquitectura palpitant», un «milfulles de moments castellers». «És un edifici inacabat però no interromput; és una obra desitjosa de futur que us reclama a tots els castellers tots els castells que encara heu de fer», ha explicat.

Et pot interessar: