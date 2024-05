Espanya destina més d'1MEUR a la reparació de danys provocats pel temporal Nelson a Tarragona

El Govern d’Espanya ha acordat aquest dimarts la declaració d’emergència de les obres per a la reparació dels danys causats pel temporal Nelson de finals del mes de març de 2024 a les costes de les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona, a més de les de Màlaga i Almeria. L’import global ascendeix a 4.780.000 euros dels quals a Catalunya li corresponen 3.360.000 euros.

A Tarragona, el govern central hi dedicarà 1.160.000 euros per a les actuacions que es distribueixen als termes municipals de Cunit, Calafell, El Vendrell, Creixell, Tarragona, Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, L’Ametlla de Mar i La Ràpita.

El 2 d’abril, el delegat del Govern, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els subdelegats de les províncies afectades, es va posar en contacte amb la Direcció General de la Costa i el Mar del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic per informar de la situació i que el Ministeri avalués una declaració d’emergència a partir d’una resolució de la Secretaria d’Estat del Ministeri per agilitzar les obres de reparació del litoral afectat.

Així, la Secretaria d’Estat ha emès una resolució que recull l’«especial intensitat de la borrasca Nelson, esdevinguda a finals del mes de març de 2024, que ha provocat diversos danys a la costa en general i, en concret, en diversos punts del domini públic maritimoterrestre en els quals es fa necessari intervenir sense demora» a les costes de les esmentades províncies.

Els danys són molt similars en tots els casos: pèrdua de sorra en platges, desperfectes en mobiliari i instal·lacions urbanes i, en algunes ocasions, l’aparició de restes antròpiques, fins aquesta data tapats per la sorra. La recuperació natural de la sorra en aquestes platges pot prendre massa temps o fins i tot no produir-se, de manera que deixarien de complir la seva funció de defensa de la costa, d’hàbitat per a flora i fauna, o de lloc d’esbarjo i ús públic.

És necessari intervenir sense demora per prevenir danys addicionals en la costa si es presentés un altre temporal en el curt termini, que, encara que fos d’intensitat ordinària, provocaria danys significatius en no comptar-se amb la protecció natural que proveeix una platja ben configurada.

L’import estimat de les actuacions d’emergència a la província de Barcelona es xifra en 1.500.000,00 euros que aniran destinats als següents municipis: Pineda de Mar, Badalona, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt.

El temporal del sud-est que va fuetejar la costa de Girona entre els dies 29 i 30 de març, amb altures d’ona superiors als 4 metres ha causat diversos desperfectes. El pressupost estimat per a la seva reparació es preveu de 700.000 euros, en els termes municipals de Calonge, Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.

A més, també es destinaran fons en diversos termes municipals per al dragatge a la bocana de diferents ports per pal·liar la regressió puntual a diverses platges de la província.

