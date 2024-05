Desarticulen una organització que venia droga a Europa, amb arrels a Tarragona

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb EUROPOL, han desarticulat una organització criminal establerta a Barcelona que traficava amb marihuana entre Espanya i Europa. Han estat detingudes 54 persones, de nacionalitat espanyola, que exercien de majoristes de droga per a organitzacions estrangeres i blanquejaven els beneficis obtinguts a través d’inversions immobiliàries.

Els membres del grup, contactaven amb organitzacions criminals estrangeres que proveïen de substància estupefaent per a la seva venda als seus països, dirigint les seues activitats des d’Espanya. S’han realitzat 18 registres a les províncies de Barcelona, Girona, Tarragona i Granada, en els quals s’han intervingut 34.000 euros en efectiu i 3.000 euros en criptoactivos, a més de 600 quilos de marihuana envasada i milers de plantes en diferents fases de creixement, cinc armes de foc i pistoles elèctriques.

La investigació es va iniciar quan els agents van identificar una organització criminal, de nacionalitat espanyola, establerta a la província de Barcelona, que faria anys que trafiquen grans quantitats de marihuana entre Espanya i Europa. L’organització, vertebrada en forma de clan familiar, mantenia plantacions de marihuana en diferents províncies del territori nacional, algunes en poblats marginals i cases ocupades, per dificultar l’acció policial. Després d’any i mig, els investigadors van localitzar diverses plantacions regentades pels membres del grup, així com els domicilis dels integrants.

'Clan- based crime ' d’Europol

El grup seguia els paràmetres de l’anomenat clan-based crime d’Europol, estructures criminals organitzades per llaços de sang que asseguren la lleialtat dels seus membres i dificulten la intervenció policial per la seua relació familiar. Aquesta organització mantenia una estructura en forma de clan, amb una estricta jerarquia, que la dotava de gran eficàcia i impermeabilitat a l’acció policial.

El líder era l’encarregat de tancar les operacions de venda de droga a organitzacions estrangeres, impartint instruccions a la resta del grup. Un dels seus membres era el responsable de la producció de droga a les zones de Girona i Granada, establertes en l’extraradi o de nuclis urbans, de difícil accés policial per la seua conflictivitat social. Un altre dels membres, anomenat «el dimoni», que havia arribat a complir presó per assassinat el 2007, era l’encarregat de les accions violentes del grup, impartir disciplina i dels «vuelcos» a altres traficants, amb qui s’utilitzaven armes de foc.

De la venda d’heroïna a la de marihuana

A més, l’organització havia modificat el seu modus operandi amb els anys. Tradicionalment dedicats a la venda d’heroïna, els membres del clan van començar a dedicar-se al cultiu i venda de marihuana per la demanda internacional, expandint el seu tràfic de drogues a clients internacionals amb qui mantenia reunions a Espanya i a l’estranger, convertint-se en majoristes internacionals de la venda de marihuana a Europa des d’Espanya.

Els membres de l’organització blanquejaven els beneficis obtinguts amb la venda de droga a través d’inversions en béns immobles i invertien els seus beneficis en criptomonedes.

El passat 23 d’abril es va dur a terme l’operatiu amb la detenció de 54 persones a Barcelona (13), Girona (13), Tarragona (2), Màlaga (2), Granada (2), Finlàndia (9), Suècia (5), Alemanya (5) i França (4).?

En els registres realitzats s’han intervingut 34.000 euros en efectiu, 3.000 euros en criptoactius, a més de 600 quilos de marihuana envasada i milers de plantes en diferents fases de creixement, preparades per afrontar les futures demandes. Igualment van ser intervingudes quatre pistoles, una escopeta, una defensa extensible i esprais immobilitzadors. A més, es va procedir al bloqueig de vuit propietats immobiliàries per un valor de 1.555.000 euros.

Durant l’explotació operativa es va comptar amb presència de membres del CBSP de Polònia, així com de la Policia de Finlàndia i de la Unitat Nacional d’Europol, a causa del caràcter transnacional de la mateixa i la importància i calat de la investigació.

