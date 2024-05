Desmantellen una plantació de marihuana en un xalet de Roda de Berà

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest matí a Roda de Berà dos homes, de 37 i 21 anys, com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

La investigació es va obrir a mitjans del mes d’abril arran d’una informació rebuda sobre la possible existència d’una plantació interior de marihuana en un xalet de la població de Roda de Berà.

En les diverses vigilàncies, els agents van comprovar que l’immoble presentava característiques evidents que dins s’estava cultivant droga. Per tot això, els agents de la Unitat d’Investigació van motivar la sol·licitud de la corresponent autorització judicial d’entrada i perquisició, la qual s’ha dut a terme aquest matí.

En l’operatiu policial han participat efectius d’investigació, seguretat ciutadana i ordre públic. També hi han col·laborat agents de la Policia Local per tal de garantir el bon desenvolupament d’aquest dispositiu.

L’entrada i escorcoll s’ha saldat amb la detenció d’un home, responsable de la plantació, així com el desmantellament de prop de mig miler de plantes i la intervenció d’aparells, estris i elements necessaris per poder iniciar una producció continuada de diverses collites anuals.

Imatge de la plantació de Roda.Mossos d'Esquadra

Un cop finalitzat el dispositiu, l‘empresa subministradora d’electricitat ha verificat la manipulació de la xarxa de distribució on hi havia enllaçada una escomesa per a la defraudació de fluid elèctric. Immediatament, els operaris de la companyia l’han desmuntada atès que posava aquest espai en greu risc d’incendi.

Poques hores després, els agents han detingut un segon investigat vinculat al cas quan aquest es desplaçava en vehicle al xalet desmantellat.

Els detinguts passarà en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.

