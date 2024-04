Covestro celebra el Dia Mundial de la Mare Terra a Tarragona adequant les seves zones verdes

Covestro ha llançat un projecte en el seu centre de Tarragona per a commemorar el Dia Mundial de la Mare Terra, que se celebra cada 22 d'abril. Al llarg de tota la setmana, l'empresa líder en producció de polímers ha organitzat diverses activitats en totes les seves fàbriques per a promoure accions de sensibilització ambiental.

Concretament, en el seu centre de producció de Tarragona una vintena de treballadors han participat en l'adequació dels parterres de les seves instal·lacions per introduir vegetació autòctona que requereixi menys necessitats hídriques i que pugui subsistir només amb pluja. El projecte es durà a terme de la mà de la Fundació Onada encarregada del manteniment de les zones verdes de la fàbrica.

Com a punt de partida del projecte, el 23 abril, es va convocar als empleats que ho desitgessin per a adequar ja un primer parterre. Durant la iniciativa, es va eliminar la gespa de la zona i es van sembrar les plantes més sostenibles. L'activitat tenia com a objectiu incrementar el contacte amb elements naturals promovent el benestar físic i mental de les persones.

El projecte de jardineria sostenible es desenvoluparà en els pròxims mesos i estan ja definides les directrius bàsiques d'actuació i requereix intervencions que ja s'han iniciat com l'ús d'herbicides naturals o mitjançant insectes o la poda natural d'arbres. També es preveu dur a terme altres iniciatives com la creació d'un hotel d'insectes que ajudi al control de plagues de manera natural.

L'objectiu és aconseguir resultats positius sobre la climatologia i la qualitat de l'aire mitjançant la reducció de l'efecte illa de calor, la humidificació de l'ambient i la producció d'oxigen.

