Una incidència tècnica provoca retards de dues hores en un tren de l'R15 a Tarragona

Una incidència tècnica ha provocat que el tren de la línia R15 que aquest dilluns havia de sortir a les 9:21 hores de l'estació de Tarragona en direcció Barcelona acumuli un retard de dues hores. Una situació que ha provocat «ràbia» i resignació entre els usuaris.

«He d'anar-hi per feina i arribaré tard», ha explicat Francisco Andrade, qui ha afirmat que no l'ha sorprès, ja que «el servei cada vegada és més decadent». De fet, han estat diversos els usuaris que han titllat la jornada de «normal». «Si no m'haguessin dit que ahir van robar coure, hauria pensat que era un dia més», ha afirmat Paula Moreta.

Des de Renfe han assegurat que es tracta d'un fet puntual i que la resta de línies que arriben a Tarragona funcionen correctament.

El robatori de coure a Montcada i Bifurcació d'aquest diumenge ha provocat que molts usuaris arribessin aquest dilluns a l'estació de trens de Tarragona amb l'expectativa de saber si es trobarien incidències en el servei de les línies R14, R15, R16 i R17 en direcció Barcelona.

Segons la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, fins a les nou del matí, tots els trens han funcionat «excepcionalment» bé. Segons Gómez, la puntualitat dels combois ha anat acompanyada per la davallada d'usuaris, ja que la «por» ha fet que molts d'ells hagin optat o bé per buscar una via alternativa o bé per quedar-se a casa teletreballant.

Una situació de bonança que no han trobat els usuaris que volien agafar el tren de les 9:21 hores a Tarragona en direcció Barcelona. Segons ha informat Renfe, arran del robatori de coure, s'ha produït un problema de torn amb els conductors dels combois que s'han vist obligats a utilitzar la via de l'R15. Tot i això, des de l'operadora han titllat la situació de puntual i han afirmat que la resta de serveis han funcionat amb normalitat.

«Sempre arribem tard»

En qualsevol cas, aquesta incidència tècnica ha provocat que el tren hagi acumulat unes dues hores de retard i que molts usuaris hagin arribat tard a les seves respectives cites. És el cas del Francisco Andrade, qui s'ha vist obligat a agafar el tren de les 10:20 hores -una hora més tard del previst- per poder arribar a la feina. Tot i això, ha lamentat que «arribarà tard a una reunió».

Tot i no ser un usuari habitual, Andrade ha reconegut que no l'ha sorprès, ja que «el servei cada vegada és més decadent». «L'última vegada que vaig tornar de Barcelona amb tren, ens vam quedar atrapats dins un túnel quasi una hora», ha criticat Andrade, qui considera que «la gent té assumit que els trens són un caos». A més, ha denunciat que «els trens cada vegada són més petits» i això provoca que s'aglutini més gent «i de peu» i el viatge sigui «cada vegada pitjor».

Per la seva banda, la Naiara Brunet ha explicat que agafa el tren tots els matins per anar a Barcelona a fer classes de dansa. El retard d'avui li ha impedit poder anar a classe, un dia més. «Són classes físiques que hem de fer cada dia i em fa molta ràbia perdre-me-les», ha denunciat.

Unes paraules que també ha compartit la Paula Moreta, qui agafa tots els matins el tren per anar a estudiar a Barcelona. Moreta ha reconegut que les incidències són tan freqüents que si no li arriben a dir que ahir es va robar coure, hauria pensat que aquest dilluns era un dia normal. «Malauradament, sempre hi ha retards i sempre arribo tard», ha afegit.

Et pot interessar: