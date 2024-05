El PSC guanya per primera vegada a la demarcació amb 80.000 vots

Diputats escollits per TarragonaCedida

El PSC va guanyar en unes eleccions autonòmiques a Tarragona per primera vegada en la història. Els socialistes es van imposar amb més de 80.000 vots i van aconseguir sumar 6 dels 18 escons en joc. Per darrere, Junts va guanyar un diputat en comparació al 2021, mentre que ERC en va perdre dos.

El PP va poder refer-se dels mals resultats de fa tres anys, quan van perdre la representació, i va aconseguir dos diputats. Són els mateixos que va poder consolidar VOX. Per contra, Ciutadans, la CUP i els Comuns van perdre la representació.

Tot plegat, amb una participació que va créixer ahir un 6,66% en comparació amb el 2021. L’abstenció va ser del 44,48% i hi va haver un 1,15% de vots nuls i 1,17% de vots en blanc.

Els socialistes van guanyar per primera vegada en la seva història a la demarcació i van assolir també els seus millors resultats a Tarragona, un fet que es va traduir en 6 escons dels 18 que hi havia en joc. Rosa Maria Ibarra, cap de llista, serà diputada al Parlament de la Generalitat juntament amb Alberto Bondesio, Joaquim Paladella, Ivana Martínez, Christian Soriano i Lídia Ferrer.

L’alegria també va arribar a la seu de Junts + Carles Puigdemont per Catalunya, ubicada al carrer Gasòmetre. Els juntaires van aconseguir ahir augmentar el nombre de vots i d’escons: van passar de 53.917 vots a més de 67.000, i van sumar un diputat més que al 2021, de 4 a 5. Mònica Sales, cap de llista, repetirà com a diputada al Parlament acompanyada per Jordi Bertran, Quim Calatayud, Noemí Nieto i Irene Negre.

ERC s’enfonsa, el PP triomfa

ERC va enfonsar-se ahir, també a Tarragona. Els republicans van perdre més de 17.000 vots respecte al 2021, fet que es va traduir en una pèrdua de 2 escons, de 5 a 3. Raquel Sans repetirà al Parlament, acompanyada d’Albert Salvadó i Irene Aragonès. Noms com Carles Castillo, número 4, i Maria Jesús Viña, número 5, queden fora.

Diferents van ser les sensacions pel PP. Els populars, que al 2021 havien perdut representació a la demarcació, van poder refer-se d’aquests mals resultats.

Van assolir més de 37.000 vots, 20.000 més que fa tres anys, i van obtenir 2 escons. Els ocuparan el cap de llista, el reusenc Pere Lluis Huguet, i la tarragonina Lorena Roldán, excandidata de Cs.

També va obtenir bons resultats VOX, que va poder mantenir els 2 escons que havia obtingut l’any 2021. Sergio Macián repetirà al Parlament, acompanyat de Javier Ramírez.

CUP, Comuns i Cs, fora

La batacada electoral va arribar ahir per a la CUP, Comuns-Sumar i Ciutadans. Tots tres van perdre la representació per Tarragona que havien aconseguit l’any 2021. Els cupaires van perdre més de 6.000 vots, els comuns prop de 1.500 i els de Cs gairebé 14.000. Les tres formacions havien aconseguit sumar un escó fa tres anys.

Per altra banda, les dues noves forces que es presentaven per primera vegada a les eleccions catalanes, Aliança Catalana i Alhora, no van obtenir representació a Tarragona.

