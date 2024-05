El COFT convoca eleccions per escollir la Junta de Govern dels pròxims 4 anys

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) ha convocat eleccions per a la renovació de la Junta de Govern, que serà la màxima representant del COFT durant els pròxims quatre anys. Així doncs, es fixa el 9 de juliol com la data per a la celebració dels comicis. Les votacions es podran fer presencialment o per correu certificat.

El procés electoral s’iniciarà aquest dimarts, 14 de maig, amb la convocatòria d’eleccions. El 28 de maig es constituirà la Mesa Electoral que vetllarà per la transparència del procés. Simultàniament, s’obrirà el termini per a la presentació de candidatures davant la Mesa Electoral. A partir d’aquesta data, els col·legiats interessats poden presentar-se per postular a formar part de la Junta de Govern fins a l’11 de juny.

Inici de la campanya electoral

El pròxim 13 de juny es proclamaran les candidatures presentades. En cas que únicament s’hagi presentat una candidatura, aquesta serà electa, un cop comprovat que compleix amb els requisits exigits. Si es presenten múltiples candidatures, es donarà inici a la campanya electoral que s’estendrà fins al 7 de juliol. Durant aquest període, els candidats tindran l’oportunitat de presentar les seves propostes als col·legiats.

Eleccions

Un cop finalitzada la campanya electoral, el 9 de juliol, entre les 10 i les 20 h a la seu del COFT, es realitzarà la votació presencial. Tot seguit, a partir de les 20 h, es farà l’escrutini per proclamar la candidatura guanyadora. Des del COFT s’anima a tots els col·legiats a participar activament en el procés electoral i a gaudir del seu dret per escollir als membres que integraran la nova junta, amb el compromís de defensar els interessos de la professió.

Et pot interessar: