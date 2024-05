Malestar entre usuaris de Rodalies a l'estació de Tarragona per la manca de transport alternatiu coincidint amb el 12-M

El malestar és compartit entre els usuaris de les línies de Rodalies que van o venen de Barcelona i que arriben a l'estació de tren de Tarragona. Els viatgers s'han concentrat a les taquilles per conèixer quines opcions tenen davant la incidència d'aquest diumenge. La més repetida és la d'optar per transport privat o autobusos per seguir els seus trajectes.

La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha reclamat que Renfe habiliti transport alternatiu, així com més recursos que garanteixin la seguretat al servei. Segons Gómez, els usuaris es plantegen demanar una ampliació dels horaris electorals aquest 12-M. «Hi ha gent que no arribarà o no es mobilitzaran per anar a votar, perquè tenen por de no poder tornar», ha dit.