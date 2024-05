La Festa del Comerç Just arriba a la plaça Corsini de Tarragona aquest divendres

Som Comerç Just i Banca Ètica a Tarragona. Canvia el teu consum i juntes canviarem el món és el lema principal de la XXIII edició de la Festa del Comerç Just i la banca Ètica que se celebrarà a Tarragona aquest divendres 17 de maig a la tarda, en el marc del Dia Internacional del Comerç Just.

Les activitats es realitzaran a la Plaça Corsini i han estat organitzades per un conjunt d’entitats de la ciutat com són Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Vicente Ferrer, Mans Unides, Oxfam Intermón, Xarxa Eco, Comitè Óscar Romero, Una finestra al món, AICEC-ADICAE i SETEM Catalunya.

A partir de les 17h i fins al vespre la plaça del Mercat estarà carregada d’activitats, com contacontes; balls adreçats al públic familiar; així com música i les tradicionals paradetes, acompanyat tot per la lectura del manifest a càrrec de les entitats.

La consellera de Cooperació, Cecilia Mangini, ha manifestat aquest matí en roda de premsa; acompanyada de Pepe Naval de SETEM, que «des de la conselleria de Cooperació estem molt orgullosos d’ajudar a impulsar accions com aquesta, per intentar revertir injustícies i situacions de poder que generen desigualtats i no respecten els drets humans».

