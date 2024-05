Una vintena de forns i pastisseries de Tarragona recaptaran diners per l'esclerosi amb la Galeta Amiga

Es podran comprar els paquets de galetes amigues per 3,50 euros.Cedida

El Gremi de Forners de Reus i el Baix Camp i el Gremi d’Artesans Pastissers de les comarques de Tarragona, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus, posaran a la venda un any més la Galeta Amiga per recaptar diners per la Fundació Esclerosi Múltiple.

El dolç solidari es podrà adquirir en més de vint forns, pastisseries i confiteries de la província, a més de a la Cambra de Comerç de Reus. Totes les persones que ho vulguin podran comprar els paquets de galetes, de deu unitats cadascun, al preu de 3,50 euros. La recaptació va destinada a la FEM. Com ja és habitual, la campanya es desenvoluparà del 15 al 30 de maig, coincidint la cloenda amb la celebració del Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple.

La Galeta Amiga és una galeta de mantega que cada elaborador ha fet seguint la seva pròpia recepta. D'aquesta manera, es poden anar tastant les propostes de cada obrador. Els forns participants són:

• Pili Huguet (Reus)

• Josep Maria Huguet (Reus)

• Pa Bo (Reus)

• Sistaré (Reus i Tarragona)

• Racionero (Castellvell i Reus)

• La Glòria (Miami Platja)

• López (Falset)

• Casa Fornet (Alcover)

• Cal Tullet (L’Espluga de Francolí)

• Joan (Montblanc)

• Ca la Regina (Vinyols i els Arcs)

• Caelles (Reus)

• Lleteria Granja Armengol (Reus).

Per la seva banda, les confiteries i pastisseries col·laboradores són:

• Padreny (Reus)

• Poy (Reus)

• Conde (Tarragona)

• Trill (Tarragona)

• Montserrat (Tarragona)

• La Confiança (L’Arboç)

• Sant Salvador/Quin Cacau (Cambrils i Reus)

• Federico (Gandesa)

• Pepi (Ulldemolins)

La campanya de la Galeta Amiga va aconseguir recaptar en la passada edició (2023) 3.545 euros.

