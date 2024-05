Els col·legis electorals de Tarragona inicien la jornada electoral amb normalitat

S’enceta la jornada electoral a la ciutat de Tarragona amb normalitat als 39 col·legis electorals. 90.000 persones estan cridades a votar al municipi i més de 23.000 ciutadans i ciutadanes pertanyents a 12 col·legis electorals ho faran en seus diferents a les dels comicis anteriors.

El col·legi Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau i el local de Serveis Socials del carrer Caputxins s’estrenen com a col·legis electorals. Per qui encara no ho tingui clar on ha de votar, hi ha disponible al web municipal un servei de consulta en línia: tarragona.cat/onvoto on, introduint el número del document d’identitat, NIF o passaport, cadascú pot consultar en quin col·legi, districte, mesa i secció podrà votar.