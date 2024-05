La conveniència de portar aigua de l’Ebre a altres territoris divideix els partits

La gestió de la sequera ha sigut una de les qüestions més debatudes en la passada legislatura al Parlament de Catalunya. Mai s’havien vist els embassaments del territori en uns percentatges tan baixos.

Davant aquest escenari, s’ha discutit sobre tota mena de possibles solucions, com portar aigua en vaixell de Tarragona i Barcelona. Abans dels comicis d’aquest diumenge, totes les formacions polítiques estan d’acord que cal una major inversió, planificació i manteniment de la xarxa hídrica catalana.

Més enllà d’aquest punt, els partits proposen diferents mesures complementàries. La més mediàtica és la creació d’una dessalinitzadora a la costa tarragonina. La majoria de formacions veuen amb bons ulls el projecte, tot i que Junts, PP i Vox creuen que seria una infraestructura insuficient i que s’haurien d’explorar altres propostes. ERC, Comuns Sumar, PSC i Ciutadans advoquen que seria una instal·lació positiva per a assegurar l’abastiment d’aigua.

L’únic partit que s’hi mostra en contra és la CUP, que creu que una dessalinitzadora no faria més que augmentar la pressió energètica de la costa perquè, segons la formació, hi ha un excés de demanda d’aigua per part d’alguns sectors econòmics.

Pel que fa al finançament d’aquesta futurible infraestructura, la majoria de formacions exposen que hauria d’anar a càrrec de la Generalitat, en la mesura que li correspongui per les seves competències. El cost de la dessalinitzadora seria d’uns 100 milions d’euros.

Qui paga els 100 MEUR?

Tot i això, ERC obre la porta a què altres agents econòmics com el Port de Tarragona o el sector hoteler poguessin col·laborar en el finançament.

Sobre l’efecte de l’equipament en la factura de l’aigua dels ciutadans, les formacions creuen que la població no hi veuria reflectit l’ús de la dessalinitzadora. En el cas del PP, es defensa que l’ús d’aquestes infraestructures ha d’anar de la mà de les energies verdes perquè no es tradueixi en un augment de la factura de l’aigua.

L’aigua de l’Ebre es toca?

Durant la legislatura, el Govern ha previst aplicar mesures restrictives a Barcelona i Girona. Per a compensar la situació, s’ha explorat si s’hi havia de transportar aigua de l’Ebre. En aquesta qüestió, hi ha disparitat d’opinions. Tot i que la majoria de formacions no consideren que els transvasaments siguin un model propici ni de llarga durada, no mostren una clara aprovació o negativa en cas d’una emergència per sequera al territori. La situació climàtica no es preveu que canviï i, ben segur, la sequera centrarà debats a la pròxima legislatura.

Estan d’acord amb portar l’aigua de l’Ebre al Priorat? - PSC: Estic d’acord en: primer, analitzar amb urgència quina és la situació real a curt, mitjà o llarg termini. Dos, en prendre les mesures que calgui per a garantir el subministrament d’aigua a la població. Tres, en escoltar i no estar d’esquena al territori. Quatre, no especular sobre decisions que no ha pres ningú.

​- ERC: Rotundament no. ERC és la millor garantia perquè la connexió no es faci. El president Aragonès sempre ha defensat el mateix en aquest tema. El transvasament no és el nostre model, nosaltres insistim en la regeneració d’aigua.

​- Junts: El pantà dels Guiamets, al Priorat, ja té una concessió d’aigua de l’Ebre sobre la qual cal fer les obres per tal d’impulsar-la a la xarxa.

​- Vox: Creiem que aquesta qüestió s’ha de tractar de forma acurada i comptant sempre amb el suport i el criteri tan tècnic com dels veïns dels municipis afectats per aquesta problemàtica.

​- Comuns Sumar: El transvasament de l’Ebre a qualsevol municipi no és una solució ni sostenible ni de llarga durada. Des de Comuns Sumar justament creiem en la creació d’una llei que prohibeixi aquesta mena de transvasaments. L’aigua del riu Ebre ha de quedar-se al territori per garantir el cabal ecològic, les aportacions de sediments al Delta i que les activitats industrials i agrícoles tinguin garantit el seu ús.

​- CUP: Cal assegurar l’abastiment d’aigua per a la supervivència de la petita i mitjana pagesia i ramaderia de la comarca. Cal revertir el transvasament del riu Siurana al pantà de Riudecanyes, arreglar el pantà dels Guiamets i millorar la gestió del de Margalef. L’aigua de l’Ebre pot ser un recurs si és només per mantenir aquests usos prioritaris al Baix Priorat i a la conca del Montsant.

​- Ciutadans: El Priorat està dins de la Conca de l’Ebre. Per poder fer alguna infraestructura dins de la conca ha d’estar planificat dins del Pla de Conca i en l’actual no està previst. En qualsevol cas, la Generalitat va fer un anunci dient que portaria aigua al Priorat des de l’Ebre sense cap treball previ. Una mostra més de la seva incompetència.

​- PP: Necessitem optimitzar els regadius del Priorat i després veure quines necessitats hi ha.

Si falta aigua a Barcelona i Girona i en sobra a Tarragona, què cal fer per a compensar la situació? - PSC: Primer, abandonar definitivament la inacció flagrant que han demostrat Junts i ERC en aquesta qüestió. Segon, desenvolupar aquest decret del futur govern de Salvador Illa dotat amb 3.500 milions d’euros per a combatre els efectes de la sequera al conjunt del país.

​

​- ERC: Cal fer allò que no s’ha fet històricament. Hem de construir dessalinitzadores i regenerar aigua. Aportar solucions estructurals per a garantir que no hem d’estar pendents de transvasaments.

​

​- Junts: El que no cal fer és interconnectar els territoris. Cal planificar i gestionar bé, fent les inversions previstes per a les infraestructures hídriques estratègiques, tal com estableix la Llei de la sequera. La solució no passa mai per confrontar territoris o generar conflictes entre sectors, la solució passa perquè el govern faci bé la seva feina en lloc de la pèssima gestió de la sequera que hem vist darrerament.

​

​- Vox: A Espanya hi ha aigua per a tots i l’única solució passa per un Pla Nacional d’Aigua que sota el principi de solidaritat porti aigua d’aquells llocs on sobri a aquells on falti. És lamentable que un bé essencial com l’aigua sigui utilitzat per a l’enfrontament provincial o regional.

​

​- Comuns Sumar: El problema de la compensació de les fonts d’aigua és que no és una solució sostenible a la llarga. Des del govern de la Generalitat s’ha de poder avaluar on hi ha excedents innecessaris d’aigua dintre de cada municipi i poder regir una normativa o restricció d’aigua que concordi amb la situació del territori. Hem de vigilar de no explotar zones que ja viuen en situació vulnerable.

​

​- CUP: Cal planificar el cicle de l’aigua i garantir que el model econòmic s’adapti a la quantitat de recursos hídrics i energètics per prioritzar els usos per a l’ús de boca i el reg de la petita i mitjana pagesia. Cal invertir per a reparar les fuites que fan perdre fins al 25% de l’aigua de la xarxa i garantir que l’aigua és un dret que ha d’estar en mans 100% públiques i no en mans d’empreses privades que només volen lucrar-se.

​

​- Ciutadans: El pla hidrològic de l’any 2002 i el llibre blanc de l’aigua del 2000 marcaven que les conques internes tenen un dèficit estructural d’aigua que s’incrementava amb el canvi climàtic. Per això s’ha de fer una gestió eficient sense cap apriorisme, començant per millorar l’eficiència de la xarxa, minimitzant les pèrdues, millorant la reutilització d’aigües amb tractaments terciaris i també dessaladores.

​

​- PP: El que proposem és aprofitar l’aigua del sobrant de la concessió del minitransvasament en situació de crisi i emergència d’altres zones, sense que això comporti un increment del cabal concedit.

