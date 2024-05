Amplien fins al desembre el termini per executar el projecte ‘Tarragona Centre Comercial Obert’

L’empresa pública Mercats de Tarragona ha rebut la notificació per part del Ministeri d’Economia Comerç i Empresa de la concessió d’ampliació de sis mesos del termini per executar el projecte Tarragona Centre Comercial Obert de manera que s’allargarà fins al 31 de desembre de 2024.

El projecte ha estat finançat amb els fons Next GenerationEU i pretén impulsar la transformació digital comercial i aplicar mesures de sostenibilitat i eficiència energètica. La inversió del projecte està valorada amb un total d’1.498.948 euros i va obtenir una subvenció de 1.199.158,40 euros, el que representa un el 80% de l’import global.

A licitació la campanya ‘És Verd’

D’altra banda, i dins del mateix projecte finançat amb Fons Next GenerationEU, ja està en fase de licitació el servei de conceptualització, disseny, gravació i postproducció de la campanya És Verd per fomentar els productes de proximitat dels mercats i mercadets de Tarragona.

En les pròximes setmanes també s’adjudicarà el servei de creació d’una ruta urbana entre els mercats i mercadets de Tarragona i els elements més identitaris de la ciutat.

La presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, ha destacat «el projecte Tarragona Centre Comercial Obert persegueix l’objectiu de transformació digital dels mercats i mercadets, així com del sector comercial de la ciutat». «Estem satisfets de com s’estan desenvolupant les diferents fases del projecte que contempla 24 actuacions repartides en tres grans eixos d’actuació com són la millora tecnològica i transformació digital, l’acompanyament en la digitalització i modernització comercial i la sostenibilitat i eficiència energètica».

