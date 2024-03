El Mercat Central de Tarragona tindrà taquilles per recollir compres

El Mercat Central de Tarragona tindrà enguany taquilles per recollir comandes. Enguany s’instal·laran cinc mòduls d’armaris refrigerats amb un mínim de 48 taquilles individuals, a la planta -1 de l’Aparcament a la plaça Corsini. D’aquesta forma, els usuaris les tindran a disposició quan facin una compra presencial o telefònica a qualsevol de les parades del Mercat per a recollir els seus productes.

Així, les taquilles permetran la conservació dels aliments a una temperatura d’entre 2 a 8 graus, amb la possibilitat de mantenir-se a temperatura ambient.

ESPIMSA va treure a licitació la setmana passada la seva contractació, amb una durada del contracte d’un any. La contractació d’aquest servei té un pressupost assignat de 50.000 euros (IVA exclòs). Es tracta d’una de les actuacions finançades amb Fons Next Generation en el marc del projecte Tarragona Centre Comercial Obert.

«Permetran ampliar serveis, flexibilitzar l’horari d’atenció al client del Mercat Central, reduir cues i temps d’espera, sense afectar els horaris de les parades ni la conciliació familiar dels paradistes», expliquen fonts d’ESPIMSA. En aquest sentit, el projecte es basa en l’Estudi sobre Consum i Reforma Horària de l’Agència Catalana del Consum (ACC) del 2021, on s’exposa un canvi de tendència. «Les franges horàries amb més alt volum de compres de productes alimentaris s’estan desplaçant, de manera que en dies feiners la màxima intensitat es concentra en el tram comprès entre les 10 i 12 h, mentre que a la tarda se situa entre 18 i 20 h», s’explica al plec tècnic del projecte. A més, també s’hi argumenta que tres quartes parts de les persones consumidores de Catalunya estan a favor d’implantar horaris més racionals i saludables, segons un estudi de l’ACC.

Un servei que no és nou, ja que aquesta solució tècnica s’ha convertit en una realitat en els darrers mesos a mercats municipals de capitals com Barcelona, València, Màlaga o Pamplona, així com de municipis de dimensions més reduïdes com Manresa, Solsona o Torelló.

Vinculat al Whatsapp

D’altra banda, fonts de l’empresa municipal apunten que pròximament també estaran vinculades al servei de compra per WhatsApp.

Aquesta és una altra de les actuacions incloses al projecte Tarragona Centre Comercial Obert.