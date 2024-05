Olga Xirinacs: pensaments, escriptura i ‘collages’

Una fotografia d’Olga Xirinacs, traient el cap per una finestra de l’Orient Express, l’any 1994, il·lustra la coberta del seu nou llibre, Estació de pas (Ganzell Ed.). La fotografia i el títol, explica la mateixa Olga, remeten «a aquells viatges llargs, en què vas baixant en algunes estacions, però només vas veient coses de passada, ara una, ara una altra».

Igual que aquestes coneixences fugaces, el nou llibre de Xirinacs recull pensaments, instants de lucidesa que l’autora té per costum capturar a cop de lletra.

«Des de sempre he escrit dietaris. De vegades ho faig a mà, i de vegades directament a l’ordinador. El que ara publico és un recull d’aquestes idees, una d’aquí, una d’allà, com si anés espigolant per un camp», explica l’autora.

En aquest recull hi tracta qüestions com l’Amistat –de la qual afirma que És més llarga que l’enamorament: el prepara i el sobreviu–; la Música –Alguns matins em canto Beguin the Beguine, de Cole Porter–, o les Ensenyances que va aprendre de la somera Campaneta, de Mont-ral –com ara La seva capacitat d’escoltar, perquè a les seves orelles apelfades hi cap tot. Hi he abocat alguns pensaments.

«Sempre he estat contemplativa, m’han agradat els paisatges, poder saber el perquè de les coses», afirma. Com a bona observadora de la vida, Olga Xirinacs omple les pàgines de records i de paisatges. També hi treu el nas l’Olga més múrria, amb reflexions entremaliades i coents sobre el concepte de la reencarnació de les ànimes. Després d’un penúltim capítol dedicat a la tardor, el llibre es clou amb un gran Per què, al qual la mateixa autora dona diverses respostes.

Aquesta Estació de pas mostra també una altra faceta de l’autora: la seva passió pels collages. Cada capítol va precedit d’una composició d’aquest gènere, feta per la mateixa escriptora.

Aquest llibre es publica després que l’hivern passat Olga Xirinacs passés una llarga temporada a l’hospital. «Aquesta estada em va marcar una mica, fins al punt que vaig pensar com ho faria quan en sortís», explica. La resposta, un cop més, la va trobar en les lletres «i en l’amabilitat del meu editor [Eduard Boada] que de seguida em va dir que sí a publicar aquest llibret».

Olga Xirinacs (Tarragona, 1936) ha publicat 88 llibres i 300 contes per a infants i adults. La presentació d’aquesta nova publicació es farà aquest mateix dissabte, 11 de maig, a les 19 h, al Teatre Tarragona. Xirinacs estarà acompanyada de Josep-Lluís Carod-Rovira, a qui defineix com «un amic de sempre i de moltes coses». La presentació, a més, coincidirà amb el seu aniversari: aquest dissabte fa 88 anys.

A més de ser guardonada amb els premis més importants de la literatura catalana, Olga Xirinacs ha estat reconeguda amb la Creu de Sant Jordi, i ha estat investida Doctora Honoris Causa per la Universitat Rovira i Virgili. De tot plegat afirma sentir-se’n molt orgullosa, a la vegada que es lamenta del poc ressò que té a la ciutat de Barcelona tot allò que passa a Tarragona: «És que ara ja no passem ni del Francolí».

