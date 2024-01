Olga Xirinacs i Eduard Castanyo, premis a la Trajectòria al Tiana Negra 2024

Olga Xirinacs en l’acte de nomenament com a doctora ‘honoris causa’ per la URV.Gerard Martí

L'escriptora tarragonina Olga Xirinacs ha estat la guanyadora del Premi Trajectòria a la Creació i el barceloní Eduard Castanyo s'ha emportat el Premi Trajectòria a la Traducció al festival Tiana Negra 2024. Els dos guardons es van crear l'any passat amb l'objectiu de reconèixer la tasca dels autors i traductors més importants del gènere negre en català.

El certamen literari se celebra del 19 al 21 de gener amb una vintena d'activitats, un clar protagonisme del 'true crime' i una mirada especial al gènere negre juvenil amb un club de lectura específic. D'altra banda, es mantenen les activitats clàssiques, com la Cadira d'orelles, el Trivial Negre i Quatre Negres i un saxo, on es presentaran les principals novetats del gènere.

Els premis Trajectòria s'han atorgat aquest dissabte a la tarda en la segona jornada del Tiana Negra 2024. Olga Xirinacs (Tarragona, 1936) és escriptora i professora de piano pel Conservatori de València, i la seva obra literària comprèn poesia, novel·la, relat i assaig. Xirinacs ha obtingut nombrosos premis entre els quals el Josep Pla per Interior amb difunts (1982), el Sant Jordi per Al meu cap una llosa (1984), el Ramon Llull per Zona marítima (1986), el Sant Joan per Enterraments lleugers (1990) i el Ciutat de Palma per Sense malícia (1994). Més recentment s'ha emportat el Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil gràcies a Un cadàver per sopar (2000) i el Premi Sèrie Negra de Novel·la per No jugueu al cementiri (2002).

Per la seva banda, Eduard Castanyo (Barcelona, 1964) és llicenciat en filologia anglesa, professor, traductor i corrector. En ficció ha traduït nombrosos autors com Douglas Adams, John Banville/Benjamin Black, Lewis Carroll, Arthur C. Clarke, Roald Dahl, Suzette Haden Elgin, Robert Heinlein, Henry James, Rudyard Kypling, Frank McCourt, Tom Sharpe, John Updike o Virginia Woolf.