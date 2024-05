Estudiants d’enginyeria de la URV creen una moto elèctrica de competició

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’equip URVoltage Racing ja treballa en el disseny de la nova moto elèctrica amb la qual participaran en el pròxim MotoStudent, que tindrà lloc durant la tardor de l’any 2025. El grup està compost per diversos estudiants dels graus d’enginyeria de la URV, que treballen conjuntament per dissenyar i construir una moto elèctrica que competirà en el circuit de MotoStudent. MotoStudent és un campionat biennal entre estudiants universitaris de tot el món, que competeixen en el circuit Aragó d’Alcanyís amb motos de creació pròpia.

«El procés és complex. Implica buscar proveïdors, patrocinadors, dissenyar les peces, muntar la moto, fer proves...», va explicar José Luís Ramírez, investigador del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica i tutor del projecte, durant la presentació del projecte. Ramírez també va afirmar que aquesta iniciativa és molt beneficiosa pels alumnes participants, ja que «és molt important que vegin que tot el que expliques a la pissarra es pot aplicar a la vida real».

A més, va voler destacar el nivell d’involucrament de l’Eric Márquez, estudiant del grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de la URV i integrant de l’equip d’URVoltage, ja que va unir-se al projecte sent estudiant de primer.

«Em vaig apuntar a l’equip perquè es guanya una experiència molt diferent de la del laboratori. Allà està tot molt més controlat, però aquí et trobes amb molts més imprevistos. M’ha servit molt, sobretot per aprendre a trobar errors i buscar solucions. A més, és molt divertit», va assegurar Márquez. «La moto la dissenyem de zero, l’únic que ens donen són les rodes, el motor i els frens», explicava.

Una moto millorada

L’equip va explicar que el principal canvi en el disseny de la nova moto en comparació amb la de l’anterior edició és la bateria, ja que la darrera té un pes de «gairebé 200 kilograms», i això «dificulta considerablement la seva conducció, sobretot a l’hora de realitzar maniobres». «Sens dubte el més complex és trobar la perfecció de la bateria, el seu pes, la capacitat de càrrega...», va confessar Márquez.

L’equip va avançar que la nova moto arribarà a una velocitat de 250 quilòmetres per hora i tindrà una autonomia d’una hora. Una altra dificultat del procés és aconseguir el finançament. «Fer una moto no és una cosa barata, per tant, encara estem buscant patrocinadors que ens ajudin econòmicament», va explicar Márquez.

Actualment, el projecte es troba en una fase molt inicial de desenvolupament, però el previst és que s’acabi abans del juny de l’any vinent, i d’aquesta manera poder dedicar els mesos de juliol i agost a fer proves i corregint errors. No obstant això, Ramírez va afirmar que «no seria la primera vegada que aquest procés s’endarrereix a causa d’inconvenients».

La pilot federada que s’encarregarà de conduir la moto al circuit de MotoStudent serà Lúa Vizcaino. Els guanyadors de la competició no reben un premi monetari, però el tutor va assegurar que «no hi ha millor premi que poder dir que han fet funcionar una moto. La satisfacció personal és enorme i a més, després les empreses se’ls ‘rifen’».

Enguany és la quarta vegada que URVoltage participa en el MotoStudent, ja que va competir per primer cop en l’edició de 2018, amb l’equip fundat l’any 2016 per Victor Barcelón, un estudiant d’enginyeria de llavors. L’equip també participa activament en el foment de vocacions en enginyeria, col·laborant en activitats organitzades per la URV com Portes Obertes, First Lego League, xerrades a centres de secundària o fires de divulgació entre d’altres.