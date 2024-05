Els partits advoquen per incrementar els parcs solars sense perjudicar l’agricultura

La transició energètica és una prioritat per a la majoria de les formacions que es presenten a les eleccions d’aquest 12 de maig. Durant els darrers anys, ha crescut exponencialment la implantació de parcs solars en terrenys agrícoles, un fet que ha despertat la preocupació d’alguns partits pel seu impacte ecològic i paisatgístic, així com per la seva afectació al sector primari. Respecte al darrer punt, els caps de llista del 12-M per Tarragona advoquen per incrementar les instal·lacions fotovoltaiques sense perjudicar l’agricultura.

«Cal instal·lar aquests parcs solars en aquells espais que no siguin d’ús agrícola, hi ha prou espais al territori com polígons industrials», defensen des d’Esquerra Republicana, que vol «vetllar per la protecció de la pagesia». Els socialistes, per la seva banda, creuen que «la potenciació de les energies renovables i el manteniment del sector primari són perfectament compatibles». En aquest sentit, recorden que ja van plantejar i aprovar «una resolució que parlava de preservar les finques de regadiu».

Junts aposta també per compatibilitzar-los: «L’important és ubicar aquesta producció en espais que no perjudiquin l’agricultura». A banda, sostenen que són necessàries «polítiques públiques per garantir que els preus dels productes són els adequats per poder viure dignament de la terra».

També ho pensen Ciutadans i Vox, qui lamenta que «cada cop són més els agricultors i ramaders que obtenen més rendibilitat sembrant plaques solars». En canvi, el PP considera que «és una oportunitat per als propietaris de les finques agrícoles, que poden incorporar altres línies del seu negoci».

«S’han de mirar les necessitats de cada territori i prioritzar el que cal que sigui més important en aquella zona. La generació d’energia s’ha de fer amb criteris de proximitat», defensen des de Comuns Sumar, mentre que la CUP reclama «una moratòria d’aquests grans projectes i una planificació per protegir els espais agraris».

Parcs eòlics a la costa

El PP estaria d’acord amb la construcció de parcs eòlics a la costa tarragonina. En canvi, la CUP i Junts s’hi oposen basant-se en els Plans d’Ordenació de l’Espai Marítim aprovat pel Govern de l’Estat. ERC, PSC, ECP, Vox i Cs advoquen per fes cas dels experts per definir els espais idonis per instal·lar futurs parcs eòlics, sense afectar negativament l’entorn. La majoria dels partits coincideix que la decisió s’ha de prendre de forma consensuada perquè el territori —el Baix Ebre i la Terra Alta sumen el 40% dels molins de Catalunya— camini cap a la transició energètica amb una bona planificació.

La construcció de parcs solars pot acabar afectant a l’impacte visual del territori? - PSC: Tenim molt clar l’objectiu de la descarbonització, és a dir, deixar d’utilitzar combustibles fòssils per generar energia. Per fer-ho hi haurà d’haver instal·lacions fotovoltaiques i eòliques en zones planificades. Cal buscar els terrenys idonis per col·locar aquestes instal·lacions.

​- ERC: És obvi que l’equilibri és important a l’hora d’implementar aquestes energies renovables. Cal veure exactament si això és compatible o no. Òbviament, l’impacte visual del territori quedarà afectat se’n posi un o se’n posin trenta. Hi haurà un impacte i crec que hem de ser conscients que el necessitem. El panorama i el paisatge canviarà perquè les necessitats també han canviat.

​- Junts: Com qualsevol instal·lació en sòl no urbanitzable, els projectes de parcs solars sobre terreny estan sotmesos a una rigorosa avaluació per part de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. Entre els estudis que els promotors d’aquests projectes han d’aportar figura un Informe d’Integració Paisatgística que sobre l’impacte visual, el qual només en cas que sigui favorable permet la seva implantació.

​- Vox: Sí. Reiterem que les infraestructures necessàries per produir energia renovable tenen un impacte negatiu sobre l’entorn i la fauna autòctona on s’ubiquen, fet que és obviat per l’esquerra i l’ecologisme radical. A Vox sempre hem exigit l’establiment dels controls necessaris per a la preservació ambiental i la forma de vida local a través del reforç dels informes d’afecció mediambiental i usos del sòl previs.

​- Comuns Sumar: Sí. Hem de tenir en compte l’impacte visual i fer una planificació adequada amb les necessitats del territori.

​- CUP: No es tracta tant de l’impacte visual, que també, sinó de l’ocupació d’espais agraris que necessitarem per avançar en la sobirania alimentària (ara només del 30% a Catalunya), i que a més intensifica el model d’oligopoli en el que la ciutadania i els sectors productius acaben sent-ne esclaus.

​- Ciutadans: Contínuament, s’estan desenvolupant noves tecnologies amb menys impacte visual, però si volem disposar d’energies renovables, forçosament s’han d’instal·lar al territori. En qualsevol cas, s’ha de vetllar perquè es compleixin tots els requisits ambientals, inclosos els paisatgístics. Però un cop compleixin els requisits, s’ha de facilitar la seva implantació si volem disposar d’energia solar.

​- PP: No.