Els tractors envaeixen la plaça Imperial Tàrraco

Una trentena de tractors vinguts de diferents punts del Camp de Tarragona han ocupat aquest dijous la plaça Imperial Tarraco de Tarragona per reclamar una millor gestió de l'aigua. En dues columnes diferents, els agricultors han arribat al centre de la ciutat a quarts de deu del matí i s'hi ha instal·lat amb la intenció de passar-hi el dia.

Durant la jornada està previst que representants polítics signin el manifest amb les reivindicacions de Revolta Pagesa. Segons membres de la plataforma, Junts ja l'ha signat i ERC i la CUP s'hi han compromès. Tal com ha indicat Ramon Rojo, portaveu de Revolta Pagesa, PSC i Comuns han expressat desacord en algun dels punts i no s'hi adheriran, mentre que PP i Ciutadans no haurien respost a l'oferiment.

Com a conseqüència, la Guàrdia Urbana ha preparat un ampli dispositiu, en horari de matí i tarda, per tancar l'accés a la plaça des dels carrers d'entrada (Rambla Nova, av. Marquès de Montoliu, av. Andorra, Rambla Lluís Companys, av. Prat de la Riba). Amb l’ajuda de tanques, els agents han promogut a primera hora del matí els desviaments de trànsit oportuns i faciliten itineraris alternatius als conductors afectats.

La Guàrdia Urbana aconsella que, en la mesura del possible, s'eviti utilitzar el vehicle privat. Si els desplaçaments són indispensables, s'aconsella que els accessos a la ciutat siguin per l'autovia A7, per la T11 (pont de Santa Tecla), la via Augusta i l’avinguda Ramón y Cajal.

