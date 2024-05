Investiguen una persona per tenir diversos treballadors sense contracte a Tarragona

Agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona i de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil han finalitzat aquest dimecres 8 de maig una investigació relacionada contra el dret dels treballadors. Fruit de la mateixa, la Policia Judicial ha obert diligències per un suposat delicte contra el dret dels treballadors, mentre que la Guarda Urbana, en funcions de policia administrativa, ha interposat una denúncia i tres requeriments.

L'operació, que estava oberta des de fa uns mesos, es va iniciar després d'haver tingut coneixement que una persona titular d'un comerç de Tarragona podia tenir diferents treballadors sense contracte. Aquest dimecres els investigadors van decidir visitar l’establiment acompanyats d’un inspector de treball.

Després dels contactes entre Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana es van iniciar totes les gestions policials necessàries per demanar informacions que provessin la possible violació dels drets laborals d'aquests treballadors i les possibles infraccions de caràcter administratiu que poguessin derivar-se del control del local.

Un ampli dispositiu policial va realitzar la inspecció del local, obert al públic en aquell moment. Els agents van localitzar a l'interior cinc treballadors, que van ser perfectament identificats per la inspecció de treball, que va confirmar que cap d’ells disposava contracte laboral.

D’aquesta manera, la Guàrdia Civil ha obert diligències policials per delicte contra el dret dels treballadors. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana ha denunciat el responsable de l'establiment per tinença de substàncies estupefaents i també ha efectuat requeriments per irregularitats amb una càmera de vídeo vigilància instal·lada sense autorització, així com per irregularitats en la caducitat dels extintors i les assegurances necessàries.

Les diligències, un cop finalitzades, es lliuraran al Jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia dels de Tarragona.

La col·laboració entre els cossos policials permet millorar els recursos públics en benefici de la ciutadania. Conjuntament amb Inspecció de Treball, ha estat possible el bon desenvolupament de la investigació i el resultat positiu de les actuacions policials.

