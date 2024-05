El festival Transvers de Tarragona commemorarà els centenaris de Salvat-Papasseit, Guimerà i Estellés

La tercera edició del Festival de Poesia de Tarragona, el Transvers, oferirà una desena d'espectacles, quatre dels quals commemoraran els centenaris de la mort de Joan Salvat-Papasseit i d'Àngel Guimerà, així com del naixement de Vicent Andrés Estellés.

El certamen s'inaugurarà el pròxim 28 de maig amb l'obra Escopiu a la closca pelada dels cretins, produïda per la Sala Trono i interpretada per Victòria Pagès, Bàrbara Roig i Carles Roig.

L'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC), organitzadors del certamen, han defensat la mirada inclusiva del festival, que compta amb la participació de les escoles La Muntanyeta i el CEE SOLC, així com l'aposta pel talent tarragoní.

El festival Transvers reivindicarà, per tercer any consecutiu, el patrimoni poètic català i tarragoní a través de diverses disciplines artístiques com són el teatre, la dansa o la música, entre altres. La Sala Trono serà l'encarregada de donar el tret de sortida al certamen, el 28 de maig, amb una obra de creació pròpia que porta per títol Escopiu a la closca pelada dels cretins. «No és un espectacle de teatre contemporani, sinó que és una revisió de la vida i obra de Salvat-Papasseit», ha explicat el director de la Sala Trono, Joan Negrié, qui ha afirmat que més endavant donaran més detalls.

El 30 de maig, el Museu d'Art Modern i la Caixa escènica Teatre Tarragona acolliran el resultat del taller de poesia dirigit per Jordi Vinyals -Del pinzell al vers-, així com l'espectacle Coral romput de Vicent Andrés Estellés, dirigit per Marc Chornet i interpretat per Marina Alegre.

El 31 de maig s'oferirà la vessant més inclusiva del programa, on es mostrarà el resultat i s'explicarà l'experiència que ha tingut el professorat amb els alumnes de l'escola La Muntanyeta i el CEE SOLC durant el taller de poesia. El mateix dia, els estudiants del cicle formatiu Tècniques d'Actuació Teatral de l'institut Antoni de Martí i Franquès oferiran l'espectacle que han creat a partir del poemari de Dolors Miquel -Missa Pagesa-. Finalment, es presentarà el poemari de Mireia Calafell, qui ha rebut el Premi Carles Riba 2023.

El dissabte 1 de maig serà el torn de l'espectacle familiar Poemes de colors de Lola Casas, així com de Canto la lluita organitzat per Vespres de Poesia i de la reinterpretació dels poemes d'Estellés en clau de rock a través de Hotel Estellés. Cançons de sexe i mort. Finalment, el 2 de maig, el certamen posarà el punt final amb una ruta literària d'Àngel Guimerà pel Vendrell i una poesia lírica de la mà d'Ignasi Roda, Mone Teruel i Pep Pladellorens.

Un certamen «equilibrat»

La directora dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Lurdes Malgrat, ha defensat l'equilibri del festival que aglutina tres commemoracions, com són les de Salvat-Papasseit, Guimerà i Estellés, amb «les noves veus que van sorgint al panorama literari català i que s'estan obrint camí amb molta força».

Alhora, ha reivindicat que s'organitzin festivals com el Transvers per «posar en valor i visualitzar» el patrimoni literari català, sobretot, «en els moments que vivim pel que fa a la situació de la llengua». «Els festivals de poesia són de país i són imprescindibles», ha conclòs.

