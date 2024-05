Els estudiants de la URV, indignats per l’augment dels preus als bars i cafeteries dels campus universitaris

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

És la una de la tarda al Campus Catalunya, i els estudiants de la URV aprofiten els seus moments lliures entre classe i classe per dinar sota el sol o prendre alguna cosa al final de la seva jornada lectiva. La Cristina i els seus companys, que són alumnes de segon curs de Filologia Hispànica, fan cua davant un dels microones situats a l’exterior de la cafeteria mentre comparteixen les seves pors de cara als exàmens finals.

Tant ella com el seu grup duen carmanyoles. «Passem molts dies i moltes hores aquí, i el cost del menú és bastant car per pagar-lo de forma diària. L’any passat solíem agafar un combo d’aquests típics que inclou una hamburguesa, patates... Però hem notat com el preu ha anat pujant i al final hem optat per portar el nostre dinar de casa», explica.

La Júlia, que cursa segon del grau d’Anglès, ha pres la mateixa decisió. «Abans, quan tenia gana em comprava alguna cosa, però ara un entrepà diminut pot arribar a valdre més de tres euros. Em sembla una vergonya», etziba. «Ara m’he de preparar el dinar a casa, i clar, m’he d’aixecar encara més aviat, o me l’he de fer el dia anterior a la nit», explica.

Tant ella com molts altres alumnes opinen que els preus són massa elevats i no s’adapten a la situació econòmica dels estudiants universitaris. «La majoria de nosaltres no treballem o ho fem a temps parcial. Llavors ens estan obligant indirectament a consumir menys. És bastant indignant», explica la Sofia, que estudia cinquè del doble grau de Dret i Relacions Laborals.

«Fa cinc anys que estic aquí ja, i un doble grau implica passar moltes hores a la universitat, la qual cosa t’obliga a fer diversos àpats al campus. Per tant, tant jo com els meus companys hem notat aquest increment desmesurat dels preus», explica.

Una problemàtica recurrent

Aquests preus porten sent subjecte de queixes durant anys. De fet, l’any 2019, el Grup Soteras, que gestiona els serveis de restauració als campus Catalunya, Sescelades i Bellissens, va reduir els preus un 10% després d’arribar a un acord amb l’equip de govern de la universitat, motivat per les demandes dels estudiants.

Aquesta rebaixa va situar els preus de la URV per sota de la mitjana de la resta d’universitats públiques. No obstant això, els preus han anat augmentant gradualment des de llavors. Actualment, un menú sencer amb beguda costa 8,40 €, mentre que un entrepà fred pot arribar a costar 3,40 € i un de calent 4,95 €.