El Govern aprova l’oferta d’ocupació pública del 2024 amb 9.033 places

El Govern ha aprovat aquest dimarts l’oferta d’ocupació pública ordinària de la Generalitat per al 2024, amb 9.033 places. El nombre de places sorgeix per la diferència entre altes i baixes de personal de l’any passat, que suma 6.476 places, i 1.657 places més de la taxa específica, que és la que té com a objectiu reduir la temporalitat estructural del sector docent, per situar la del global de l’administració pública per sota del 8%.

L’oferta també inclou un creixement extraordinari de 900 places de l’escala operativa del cos dels Mossos d’Esquadra. L’oferta global s’ha pactat amb la Mesa General d’Empleats Públics (MEPAG), i preveu 4.425 places de docents, 1.645 de personal estatutari de salut o 1.580 d’administració i serveis.

Així mateix, es preveuen els 918 llocs al cos dels Mossos d’Esquadra, 323 places per a personal de l’administració penitenciària, 120 per al cos de Bombers i 22 per als Agents Rurals.

L’oferta pública d’ocupació reserva un 7% del total de places ofertes per a persones amb discapacitat, amb la distribució següent: un 2% per a aquelles que acreditin discapacitat intel·lectual, i el 5% restant per a aquelles que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.

